منشآت ذكية ومنارات عالمية تثبت جهود أرامكو السعودية تقنيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في ظل تسارع مذهل لوتيرة التطور التقني العالمي، تواصل أرامكو السعودية جهودها في دفع عجلة التحول الرقمي وتحقيق تحول كبير في أداء منشآتها الحيوية وأعمالها. ويمثل دخول 5 من منشآتها شبكة المنارات الصناعية المعترف بها من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي، شهادة جديدة على سعي الشركة لتسخير أحدث التقنيات الرقمية في أعمالها اليومية، مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، الواقع الافتراضي والمعزز، والتحليلات المتقدمة. وتعد أرامكو السعودية شركة الطاقة الوحيدة عالميا التي أدرجت 5 من منشآتها ضمن شبكة المنارات الصناعية العالمية.

ريادة معمل العثمانية

في 2019م، أصبح معمل الغاز في العثمانية، وهو أحد أكبر معامل معالجة الغاز في العالم، أول مرفق تابع لأرامكو السعودية، وأول مرفق للنفط والغاز في العالم يدرج ضمن شبكة المنارات الصناعية العالمية نظرا لاعتماده تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في أعماله، بهدف تحقيق تحول استراتيجي. إذ استفاد المعمل الذي يعمل على معالجة الغاز المصاحب للنفط الخام ويشكل لبِنة أساس في شبكة الغاز الرئيسة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، كالبيانات الضخمة والتحليلات التنبؤية في تعزيز الإنتاج وتحقيق طفرة على مستوى السلامة. وزيادة موثوقية وكفاءة معدات الإنتاج، ورفع دقة الصيانة الوقائية. كما جعلت التقنيات من العثمانية نموذجا يحتذى في التحول الصناعي الذكي، وعزز دور أرامكو السعودية كأحد الرواد العالميين في تطبيق التقنيات المتقدمة في قطاع الطاقة.

أكبر حقل نفطي ذكي في العالم

أدرج حقل خريص الذي يعد أكبر حقل نفطي ذكي في العالم، كثاني منشأة تابعة لأرامكو السعودية ضمن شبكة المنارات الصناعية العالمية عام 2020، لتسخيره تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. وأسهم الحقل في تعزيز جهود الشركة لدمج التقنية في أعمالها. حيث تم استخدام عشرات الآلاف من أجهزة الاستشعار في أكثر من 500 بئر لجمع بيانات تغطي جميع جوانب الإنتاج. تغذي هذه البيانات نموذج التوأمة الرقمية، وهو نسخة افتراضية دقيقة من الحقل تمكن من مراقبة الأداء في الوقت الفعلي، والتنبؤ بالتحديات، واختبار الحلول مسبقا في بيئة آمنة. وقد أسهم هذا النهج في تحسينات مهمة شملت زيادة الإنتاج مع خفض استهلاك الطاقة بنسبة 18%، وتقليل تكاليف الصيانة 30%، وتوفير 40% من وقت المعاينة. بذلك، أصبح خريص مثالا عالميا على كفاءة العمليات المدعومة بالتقنيات المتقدمة، وتأكيدا على طموح أرامكو السعودية في التحول الرقمي والاستدامة.

بقيق منشأة ذكية بعمر السبعين

اعتلى معمل بقيق منصة التتويج في شبكة المنارات الصناعية العالمية بحلة الشباب وقد تجاوز السبعين. وعندما أنشئ المعمل في أربعينات القرن الماضي. ولم يكن لأي من المخططين وقتذاك تصور تحوله إلى منشأة ذكية متطورة تدار بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي. تعتبر بقيق أقدم منشأة من نوعها في المملكة والأكبر عالميا في معالجة النفط الخام. كما أنها تسهم بنحو 5% من إمدادات النفط العالمية، مما يجعل لتحولها الرقمي تأثيرا عالميا كبيرا.

ومع بدء أرامكو السعودية تحديث هذا المعمل العريق، اتضح أن التحدي الأكبر يكمن في إعادة تأهيل منشأة قديمة لتواكب أحدث المعايير العالمية، وتتفوق عليها أحيانا. ومن خلال دمج تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والأتمتة، وتحليل البيانات الضخمة، تحول أسلوب التشغيل في بقيق من يدوي وتقليدي إلى نموذج ذكي يعتمد على البيانات والتنبؤ. وأصبحت الصيانة استباقية بدلا من الوقائية أو الطارئة، مما خفض التكاليف وحسن استمرارية الإنتاج. كذلك، ساعد التحكم الآلي في وحدات التركيز باستخدام الذكاء الاصطناعي في تقليل استهلاك الطاقة، وبالتالي خفض البصمة الكربونية وتحسين الكفاءة التشغيلية.

نموذج مصفاة ينبع الملهم

بفضل تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ودعم من المختبر السعودي للابتكار المتسارع (أرامكو سيل)، انضمت مصفاة ينبع التي تبلغ من العمر 40 عاما في 2023 إلى قائمة المنارات الصناعية العالمية، كثاني مصفاة في العالم تكرم بهذا التصنيف. ونتج هذا الإنجاز عن خطة تحديث رقمي استراتيجي استمرت 5 سنوات ركزت على استخدام الذكاء الاصطناعي، والتحليلات المتقدمة، والروبوتات. وأسهمت هذه التقنيات في تحسين الكفاءة الإنتاجية، وزيادة الأرباح، وتقليل الانبعاثات الكربونية. تعد هذه الخطوة امتدادا لاستراتيجية أرامكو السعودية في تعزيز الاستدامة، ورفع كفاءة العمليات، وتحسين السلامة، وتوجيه القرارات عبر البيانات. وتؤكد هذه الجهود مكانة الشركة العالمية في العصر الرقمي، مع تركيز على دعم المكاسب طويلة الأمد من خلال تقليل التكاليف والوقت ورفع كفاءة الإنتاج.

العراقة والحداثة في شمال الغوار

مع بداية هذا العام، أصبح مجمع إنتاج النفط في شمال الغوار خامس منشأة تابعة لأرامكو السعودية تدخل قائمة شبكة المنارات الصناعية العالمية، بعد الاعتراف بدوره في الاعتماد بصورة شاملة على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة التي تدعم أداءه التشغيلي والبيئي.

يمثل مجمع إنتاج النفط في شمال الغوار ركيزة أساس لصناعة النفط في المملكة، ويقع في الجزء الشمالي من حقل الغوار الذي اكتشف في 1948 ويعد أكبر حقل للنفط الخام. ويعمل المجمع على تشغيل الآبار بهدف ضمان تدفق مستمر للنفط الخام واستخدام تقنيات الفصل المبدئي للغاز المصاحب عن النفط، ونقل النفط عبر خطوط الأنابيب إلى مراكز معالجة رئيسة، واستخدام أنظمة تقنية متقدمة لمراقبة الأداء وضمان سلامة العمليات.

ويجسد المجمع اليوم نموذجا متميزا لدمج التراث الصناعي العريق مع أحدث تقنيات التحول الرقمي لإدارة الإنتاج، مثل الذكاء الاصطناعي، والتحليلات التنبؤية، والأتمتة المتقدمة، مما ساعد على تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل الأثر البيئي.