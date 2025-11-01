شكرا لقرائتكم خبر «المهرجان الياباني» يحتفي في الرياض بسبعين عاما من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت سفارة اليابان لدى المملكة «المهرجان الياباني» في قصر الثقافة بالحي الدبلوماسي في الرياض، احتفاء بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة واليابان، وسط حضور واسع من المهتمين بالشأنين الثقافي والاقتصادي، وعدد من ممثلي الهيئات الحكومية والشركات والمجتمع الدبلوماسي.

ويهدف المهرجان إلى تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين، وإبراز مسيرة العلاقات السعودية اليابانية الممتدة منذ عام 1955م، وما تشهده من تطور في مختلف المجالات، لاةسيما الثقافية والاقتصادية والتعليمية.

واشتملت الفعالية على عروض فنية يابانية تقليدية وحديثة، تضمنت الطبول اليابانية (وادايكو)، وعروض فن الكابوكي، وموسيقى «تسوجارو شاميسن»، إلى جانب معارض للحرف اليدوية، وتجارب ثقافية متبادلة في الخطين العربي والياباني، والأزياء التقليدية، وفنون الطهي، ومعرض مصاحب للشركات اليابانية العاملة في المملكة.

وأكد سفير اليابان لدى المملكة ياسوناري مورينو في كلمة خلال الحفل أن المهرجان يجسد عمق الصداقة التي تربط البلدين، مشيرا إلى أن العلاقات السعودية اليابانية تشهد مرحلة جديدة من التعاون والتكامل في ظل ما تشهده المملكة من نهضة شاملة ضمن رؤية المملكة 2030.

وثمن الدعم الذي تحظى به الفعاليات الثقافية اليابانية في المملكة، مؤكدا أن هذا التعاون يسهم في توثيق الروابط الإنسانية والثقافية بين الشعبين، ويعزز فرص التبادل في المجالات الإبداعية والاقتصادية.

وشهد المهرجان تفاعلا واسعا من الزوار الذين اطلعوا على أوجه التنوع الثقافي بين البلدين، في مشهد يعكس ما تحققه الدبلوماسية الثقافية من دور فاعل في مد جسور التواصل بين الشعوب.