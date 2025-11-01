شكرا لقرائتكم خبر «ملتقى تهامة عسير» يوصي بتوجيه البحوث نحو خدمة تاريخ المنطقة وتنميتها المستدامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوصى ملتقى «تهامة عسير في التاريخ والآثار» الذي نظمته الجمعية التاريخية السعودية - فرع منطقة عسير - لمدة يومين في محافظة محايل، بمدينة أبها، بضرورة توجيه البحوث ورسائل طلاب الدراسات العليا نحو دراسة تاريخ منطقة عسير وخدمة تنميتها المستدامة.

وأكدت التوصيات الصادرة عن الملتقى، الذي اختتم أعماله، أهمية إقرار عدد من المبادرات ذات الصلة بالجانب الثقافي والسياحي، واستمرار عقد الملتقيات العلمية والندوات وورش العمل في محافظات المنطقة لإبراز كنوزها التاريخية والحضارية والآثارية والسياحية.

وشهد الملتقى خلال يوميه انعقاد 6 جلسات علمية ناقشت 24 ورقة علمية تناولت تاريخ تهامة عسير وتراثها الحضاري والإنساني والاقتصادي والسياحي، بمشاركة نخبة من الباحثين والأكاديميين والمهتمين بالشأن التاريخي والتراثي من مختلف مناطق المملكة.

وصاحب الملتقى معرض تراثي وفني شاركت فيه أكثر من 20 جهة من تهامة عسير، عرضت نماذج من المقتنيات والمجسمات والصور التي تجسد عمق الموروث الثقافي والهوية الأصيلة للمنطقة.

وقدم رئيس الجمعية التاريخية السعودية بفرع منطقة عسير، الدكتور حسن الشوكاني، شكر الجمعية وتقديرها للأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطويرها، على رعايته الكريمة ودعمه المتواصل لأعمال وأنشطة الجمعية، مؤكدا أن الملتقى يجسد روح الشراكة الفاعلة بين المؤسسات الأكاديمية والمجتمع المحلي لخدمة تاريخ المنطقة وموروثها العريق وتعزيز حضورها في الذاكرة الوطنية.

ويأتي ملتقى «تهامة عسير في التاريخ والآثار» ضمن برامج الجمعية التاريخية السعودية الهادفة إلى إبراز تاريخ مناطق المملكة، وتعزيز الوعي بالإرث الوطني والثقافي والحضاري الذي تزخر به مختلف مناطقها.