بيت الثقافة بنجران ينظم «بازار الشباب» لتمكين الطاقات الشبابية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم بيت الثقافة بمنطقة نجران فعالية «بازار مهارات الشباب»؛ لتمكين الشباب وتطوير مهاراتهم، بمشاركة فرع الجامعة السعودية الالكترونية بنجران، ونادي الأخدود الرياضي، وعدد من رواد الأعمال والحرفيين، وذلك بمقر البيت بمدينة نجران.

وتضمنت الفعالية مشاركة 47 جناحا للرواد ورائدات الأعمال بالمنطقة، والجهات المشاركة شملت: الحرف اليدوية والفنية، والأسر المنتجة، ومتاجر للفنون والرسم والموسيقى، إضافة إلى الأزياء النسائية، والعطور والبخور.

وتهدف الفعالية إلى دعم وتمكين الشباب والفتيات من خلال توفير منصات تسويقية لمنتجاتهم، وأفكارهم الإبداعية، وتمكين الطاقات الشبابية المنتجة، وكذلك تبادل الخبرات والمهارات التي تساعدهم في التسويق لمنتجاتهم وأفكارهم الإبداعية، ولمشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة.