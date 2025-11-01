شكرا لقرائتكم خبر ملتقى الصحة العالمي يختتم بتوقيع اتفاقيات تتجاوز 133 مليار ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم ملتقى الصحة العالمي 2025 أعماله في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال العاصمة الرياض، تحت شعار «استثمر في الصحة»، برعاية وزارة الصحة، وبدعم من برنامج تحول القطاع الصحي، وتنظيم شركة تحالف، المشروع المشترك بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وصندوق الفعاليات الاستثماري، وشركة إنفورما العالمية.

وشهد الملتقى في ختامه توقيع اتفاقيات واستثمارات تجاوزت قيمتها 133 مليار ريال سعودي، ما يعكس النمو المتسارع لقطاع الرعاية الصحية في المملكة، ومكانتها المتقدمة وجهة جاذبة للمستثمرين والمبتكرين وقادة الصحة من مختلف أنحاء العالم.

وأكد نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير المهندس عبدالعزيز بن حمد الرميح، في كلمته أن ملتقى الصحة العالمي يعد الحدث الصحي الأسرع نموا في العالم للعام الثاني على التوالي، مشيرا إلى أن نسخة هذا العام تميزت بنوعية المشاركين والحضور، مع تزايد اهتمام المستثمرين وقادة القطاع الصحي على المستويين المحلي والدولي، وأضاف أن مستوى المتحدثين والمنتديات والقمم، التي ضمت رؤساء تنفيذيين وقادة صحة عالميين، برهن على قدرة المملكة على الجمع بين الحجم والجودة، مما يجعل الملتقى الوجهة الأكثر جذبا في قطاع الرعاية الصحية العالمي.

وتضاعفت قيمة الاتفاقيات والشراكات بين جهات القطاع الخاص ست مرات مقارنة بالعام الماضي، ومن أبرز الاتفاقيات الموقعة في الملتقى هذا العام، اتفاقية بقيمة 31 مليار ريال لتطوير البنية التحتية للمستشفيات والخدمات الصحية في المملكة، وأكثر من 12 مليار ريال لصناديق رأس المال الجريء والاستثمار الاستراتيجي، وقرابة 2.3 مليارات ريال في قطاع علوم الحياة، كما أعلن عن شراكات استراتيجية في مجال الصحة الرقمية بين شركات هيومين (HUMAIN) ولين لخدمات الأعمال (Lean) وGoogle Cloud، تأكيدا لتسارع المملكة في بناء منظومة صحية رقمية عالمية المستوى.

وشهد الملتقى مشاركة أكثر من 600 متحدث من أبرز القيادات الصحية حول العالم، وأكثر من 2200 جهة عارضة، واستقطب أكثر من 130 ألف زائر، بينهم أكثر من 300 متحدث دولي، مع زيادة بنسبة 54% في عدد الزوار الدوليين مقارنة بالعام الماضي.

وركزت جلسات اليوم الختامي على ابتكار الأنظمة الصحية المستقبلية ضمن محاور «الرعاية القائمة على القيمة» و»التقنيات الصحية الحديثة»، بمشاركة قادة عالميين من مؤسسات صحية دولية بارزة، حيث أكد المتحدثون أن القيمة في الرعاية الصحية لا تتعلق فقط بالتكاليف، بل تشمل العدالة في الوصول وتحسين جودة الحياة، في ظل استمرار تحول منظومة الرعاية الصحية السعودية ضمن رؤية 2030.

واحتفى الملتقى أيضا بالجيل القادم من رواد الصحة من خلال مسابقات الابتكار وريادة الأعمال، حيث اختتمت مسابقة الجيل القادم برعاية Persivia بمشاركة 20 شركة ناشئة من أكثر من 10 دول، فازت خلالها شركة Exoheal بجائزة مالية تجاوزت 100 ألف ريال سعودي عن ابتكارها قفازا روبوتيا لإعادة تأهيل مرضى شلل اليد.

وشهد الملتقى تحدي «عش بصحة للشباب» بدعم من وزارة الصحة ورعاية Roche، بمشاركة 117 فريقا طلابيا قدموا حلولا مبتكرة في مجالات الصحة النفسية والتغذية والنشاط البدني والنوم الصحي، وتوج فريق Vitrac بالمركز الأول.

وأكدت نائب الرئيس الأول في شركة تحالف رايتشل ستورجس، أن نسخة هذا العام تميزت بأعلى نسبة مشاركة دولية حتى الآن، وبحجم الشراكات وجودة الابتكارات التي عرضت خلالها، مما يعزز مكانة المملكة بصفتها مركزا عالميا للتميز والتعاون والتحول في مجال الرعاية الصحية.

واختتمت فعاليات الملتقى بتكريم شركاء النجاح من القطاعين العام والخاص، من بينهم شركة الصحة القابضة (الشريك الصحي الوطني)، والشركاء المؤسسون: الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو)، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ودلة الصحية، ومستشفيات الحياة الوطنية، وشريك الابتكار الصحي شركة لين لخدمات الأعمال (Lean)، والممكن الرقمي شركة الاتصالات السعودية (stc)، والشركاء الماسيون: شركة التعاونية للتأمين وWuXi AppTec، إلى جانب عدد من الرعاة والشركاء الآخرين.

ومع ختام أعمال هذا العام، تتواصل الاتفاقيات والشراكات والحوارات التي انطلقت خلال أيام الملتقى، فيما تتجه الأنظار إلى ملتقى الصحة العالمي 2026 الذي سيعود إلى الرياض ليواصل رسم ملامح مستقبل الرعاية الصحية.