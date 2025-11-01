شكرا لقرائتكم خبر «مضمار المشي» يجذب الزوار بتجربة فريدة في «عش بصحة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في قلب مساحة «عش بصحة» النابضة بالحياة، خطف مضمار «المشي» الأنظار، بعد أن سجل إقبالا واسعا من زاور ملتقى الصحة العالمي بنسخته الثامنة، ليصبح أحد أكثر الفعاليات استقطابا للجمهور، بعد أن قدم تجربة تفاعلية مبتكرة جمعت بين النشاط البدني والحماس والمكافأة الفورية، إذ يحصل المشاركون بعد المشي لمدة 30 دقيقة والتي تعادل 2500 خطوة، على مكافأة مالية من الشريك يور باي بعد نجاحهم بالتحدي، في مبادرة تعيد تعريف مفهوم الاستثمار في الصحة بأسلوب مشوق ومحفز.

ويمتد «مضمار امش 30» داخل المساحة الأكبر من نوعها، والتي تبلغ 3000 م2، وتهدف التجربة إلى ترسيخ ثقافة المشي كأبسط وسائل الوقاية الصحية وتعزيز الصحة العامة، ومنها تحسين اللياقة البدنية، ودعم صحة القلب.

وتضم مساحة «عش بصحة» تضم 6 مناطق تشمل اللياقة، الوقاية، الصحة النفسية والنوم، التغذية، والتحديات، إلى جانب مضمار «امش 30»، كما تقدم للزوار تجربة صحية مبتكرة تجسد توجه «الصحة» نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لبناء «مجتمع حيوي» يتمتع بالصحة الوقائية وجودة الحياة.