المركز السعودي لكود البناء و«الصحة» يدعمان تطوير الممارسات الهندسية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع المركز السعودي لكود البناء ووزارة الصحة مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم الجهود المشتركة في تطوير الممارسات الهندسية بالقطاع الصحي بما يحقق الامتثال بكود البناء السعودي ومعاييره الفنية، في خطوة تعكس حرص الجانبين في تعزيز التعاون المهني وتبادل الخبرات لتحقيق التكامل في المجالات الهندسية والإدارية.

وجرى التوقيع بحضور الرئيس التنفيذي للمركز السعودي لكود البناء المهندس سعد بن صالح بن شعيل ممثلا عن المركز، ومدير عام الإدارة العامة للخدمات الهندسية المهندس سلطان الهندي ممثلا عن وزارة الصحة، وذلك على هامش ملتقى الصحة العالمي المنعقد في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بملهم شمال مدينة الرياض.

ويسعى الطرفان من خلال مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المهني وتبادل الخبرات لتحقيق التكامل في المجالات الهندسية والإدارية وتبادل ونقل المعرفة وفق أفضل الممارسات المتعلقة بمنظومة كود البناء السعودي في المجال الطبي وفق أحدث المعايير العالمية، وتنظيم برامج تدريبية وورش عمل لتأهيل وتطوير الكوادر الهندسية، والتعاون في دراسة ومعالجة التحديات الفنية والميدانية المرتبطة بتطبيق منظومة كود البناء السعودي، والتعاون في تطوير المعايير والممارسات الفنية التي تُسهم في تعزيز صحة الإنسان وسلامته ضمن منظومة كود البناء السعودي.

وأكد المهندس سعد بن شعيل أن هذه المذكرة تأتي في إطار جهود المركز السعودي لكود البناء لتعزيز التعاون مع الجهات الوطنية ذات العلاقة، وتبادل الخبرات بما يسهم في رفع جودة وسلامة المباني والمنشآت في مختلف القطاعات الحيوية وتسهيل الامتثال للمتطلبات كود البناء السعودي.