رحلات الطيران بالمناطيد.. تجربة سياحية بين سحر الصحراء وروح المغامرة في العلا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعادت وجهة العلا إطلاق رحلات الطيران بالمناطيد الهوائية، لتقدم للزوار تجربة فريدة تحلق بهم فوق تضاريسها الطبيعية ومعالمها التاريخية في مشهد يجمع بين المغامرة وسحر المشاهدة.

وتحول هذه التجربة السماء فوق العلا إلى لوحة بانورامية تكشف جمال جبال الحجر وتكويناتها الصخرية الفريدة، حيث تنطلق الرحلات في ساعات الصباح الأولى لتمنح الزوار فرصة الاستمتاع بإطلالة هادئة على الطبيعة مع بزوغ الشمس.

وتتضمن التجربة خيارات متعددة، تشمل الرحلات الجماعية التي تتيح مشاركة المغامرة مع آخرين، والرحلات الخاصة التي توفر مزيدا من الخصوصية، ويتم تنفيذها بإشراف مشغل متخصص يحرص على تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة، ليمنح الزوار تجربة تحليق استثنائية تجمع بين سحر الصحراء وروح المغامرة.

وأكد المنظمون أن هذه التجارب تعد إضافة نوعية للبرامج السياحية في العلا، إذ تمزج بين الطابع الترفيهي وروح الاستكشاف، وتتيح للزوار فرصة للتأمل في طبيعة المكان وعمقه التاريخي، فيما تتوفر تفاصيل التجارب ومعلومات الحجوزات عبر الموقع الالكتروني: (experiencealula.com)