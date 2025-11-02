غدا.. منتخب الأخضر تحت 16 سنة يلاقي الأردن في نصف نهائي بطولة غرب آسيا

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يواصل المنتخب الوطني تحت 16 عامًا استعداداته لمباراته في نصف نهائي كأس اتحاد غرب آسيا تحت 17 عامًا 2025 في الأردن. ومن المقرر أن يواجه “الأخضر” منتخب الأردن غدًا الأحد على ملعب استاد العقبة.

في سياق التحضيرات، أجرى الفريق تدريباته تحت إشراف المدرب الوطني أحمد الحنفوش، حيث قام اللاعبون بجلسة تدريبية استرجاعية تلتها تدريبات تكتيكية. ويأتي ذلك بعد فوز الفريق في المباراة السابقة ضد منتخب الكويت في دور المجموعات.

يُذكر أن فريقنا تصدّر المجموعة “الأولى” التي ضمت إلى جانبه منتخبات العراق، ولبنان، والكويت. ويسعى اللاعبون إلى تحقيق النجاح والتأهل للمباراة النهائية في هذه البطولة المهمة.