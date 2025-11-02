موسم “صرام الأحساء 2025” يختم بأرقام قياسية استثنائية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - انتهى موسم صرام الأحساء 2025 بنجاح باهر مسجلاً أرقامًا قياسية في المبيعات والإقبال الجماهيري، وسط دعم كبير من القيادة ورعاية من سمو الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء. تم تنظيم الموسم بالتعاون بين المركز الوطني للنخيل والتمور وأمانة الأحساء، وهيئة تطوير الأحساء ووزارة البيئة والمياه والزراعة.

استمر الموسم لمدة 46 يومًا متتالية، وشهد توفير أكثر من 20 صنفًا من التمور، مع استقبال أكثر من 1200 زائر أسبوعيًا. تم توفير أكثر من 350 فرصة عمل للشباب السعودي، وسجل الموسم 2,909 عملية بيع بإجمالي 1,898 طنًا من التمور.

الموسم شهد نجاحًا ملحوظًا في جذب المستثمرين المحليين والخليجيين، وشهدت الفعاليات معرضًا يشارك فيه القطاع الحكومي والخاص والجهات غير الربحية، حيث تم عرض مبادراتهم ومنتجاتهم المرتبطة بصناعة التمور وتطوير سلاسل القيمة المضافة.