بعدما شبهه بـ"قرد هارب".. أول رد من ترامب على مذيع أمريكي شهير سخر منه على الهواء

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإعلامي ومقدم البرامج الأمريكي الشهير سيث مايرز الذي سخر من ترامب أكثر من مرة على الهواء.

وكتب ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، أن "سيث مايرز" من "إن بي سي" ربما الشخص الأقل موهبة الذي ظهر على الهواء في تاريخ التلفزيون".

ولفت ترامب إلى أنه شاهد مؤخرا أحد برامج مايرز "لأول مرة منذ سنوات"، واصفا الإعلامي بأنه "مجنون مختل"، متسائلا: "لماذا تضيع (إن بي سي) الوقت والمال على مثل هذا الشخص؟ بلا موهبة ولا شعبية و100 بالمئة ضد ترامب، وهذا ربما أمر غير شرعي".

جدير بالذكر أن الكوميدي ومقدم البرامج سيث مايرز كان قد انتقد ترامب مرارا على الهواء وسخر مؤخرا من زيارته الأخيرة لكوريا الجنوبية وماليزيا، وشبه الرئيس الأمريكي بـ"قرد هارب خطير على البشر" في إشارة إلى حادث هروب القرود المصابة بالفيروسات في ولاية ميسيسيبي.