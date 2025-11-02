تفاصيل الاعتداء على طالب ثانوية جنسياً من قبل زميله بعدما وضع له مادة منومة في العصير

موقع الخليج 365: كشف القانوني عزام الزهراني تفاصيل قضية اعتداء طالب ثانوية على زميله جنسياً، وسبب إصدار حكماً مخففاً على الجاني.

وقال الزهراني في تغريدة عبر حسابه في إكس :"وردت شكوى لمركز الشرطة من طالب في مدرسة ثانوية أفاد فيها أنه تعرض للاعتداء الجنسي من صاحبه ، بعد أن تعمد تخديره بمادة مخدرة ، فتم القبض على الشاب - فاعل الفاحشة - وأقر بالجُرم لدى هيئة التحقيق وأنكره لدى القاضي ، فسبب القاضي تسبيب قوي ووجيه".

وأضاف الزهراني :"القضية لأحداث - أعمارهم دون الثامنة عشرة - ولذلك كان الحكم خفيفاً على المدعى عليه، والقضية كانت قبل صدور نظام مكافحة جريمة التحرش، وإلا فمن تحرش بمثل هذه الطريقة فيعتبرها النظام من الصور المشددة لما نصت عليه المادة السادسة من نظام التحرش".

وأوضح أن المادة السادسة نصت على تشديد العقوبة إذا اجتمعت ثلاث أمور وهي كون المجني عليه طفلاً، وكون الجاني والمجني عليه من جنس واحد، وكون المجني عليه في حالة إغماء."

وتابع :"فوجب التنويه والتحذير لجميع أولياء الأمور، نبّه ابنك أن يكون حذراً وفطيناً".



