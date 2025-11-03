"قال لي مرهم بالبيت حاطلك غرض".. بالفيديو: "الدرهماني" يكشف عن تلقيه هدية غير متوقعة من صديقه يزيد الراجحي

موقع الخليج 365: وثق الدرهماني صديق رجل الأعمال يزيد الراجحي، هدية الأخير له التي تفاجأ بها.

مرسيدس جي كلاس أعلى فئة

وقال الدرهماني في الفيديو :"أبو محمد قال لي مرهم في البيت حاطلك غرض، لكن تدرون والله إنه شيء يشرف لازم تشوفون معي".

وأظهر صديق يزيد الراجحي الهدية التي أهداها له الأخير وهي سيارة مرسيدس جي كلاس أعلى فئة، وعلق قائلاً : "الله يبيض وجهك ويكثر خيرك ويغنيك يا أبو محمد، ما شاء الله تبارك الرحمن".

مواصفات السيارة

وأضاف: "أبو محمد جايب سيارة أعلى فئة وفل كامل وبها شاشات وسماعات جديدة وصدام خلفي ولون فخم".

واختتم حديثه قائلًا: "عسى الله يكثر خيرك يا أبو محمد ويغنيك ويزيدك من فضله، الله يطول عمرك".