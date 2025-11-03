شكرا لقرائتكم خبر هيئة الموسيقى: الظهران تستضيف النسخة الخامسة من مهرجان الغناء بالفصحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة الموسيقى استضافة مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، النسخة الخامسة من مهرجان الغناء بالفصحى، خلال أربعة أيام في الفترتين من 20 إلى 21 نوفمبر، ومن 27 إلى 28 نوفمبر 2025م، في احتفالية موسيقية تحتفي بجمال اللغة العربية الفصحى وتعزز حضورها في المشهد الغنائي العربي المعاصر.

ويأتي المهرجان، الذي تنظمه شركة بنش مارك ومركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) بالشراكة مع هيئة الموسيقى، امتدادًا لجهود هيئة الموسيقى في تعزيز مكانة اللغة العربية الفصحى بوصفها لغة فنية راقية تعبّر عن الإبداع والهوية الثقافية، إلى جانب دعم المواهب الغنائية الشابة والاحتفاء بالموروث الثقافي الأصيل من خلال أعمال موسيقية تمزج بين الأصالة والتجديد، بما يُسهم في تعزيز حضور الفصحى في الأغنية الحديثة وإبراز ثراء التراث العربي وتنوعه الفني.

وأوضح الأستاذ باول باسيفيكو، الرئيس التنفيذي لهيئة الموسيقى، أن مهرجان الغناء بالفصحى يمثل خطوة نوعية في تطوير المشهد الموسيقي السعودي، إذ يجسد التقاء جمال اللغة العربية بروح الموسيقى الحديثة، ويعكس التزام الهيئة بإبراز ثراء الثقافة السعودية وتعزيز حضورها محليًا وعالميًا، ويعكس مستهدفات رؤية السعودية 2030، والتي وضعت الثقافة في قلب خططها التنموية

وأشار باسيفيكو إلى أن الشراكة الاستراتيجية مع شركة بنش مارك، الموقعة خلال مؤتمر الاستثمار الثقافي، تمثل نموذجًا ملهِمًا للتعاون بين القطاعين العام والخاص، وتسهم في تعزيز جودة التجارب الفنية والارتقاء بالمشهد الموسيقي في المملكة إلى آفاق جديدة من التميز والابتكار.

من جانبه، أكّد الأستاذ محمد زكي حسنين، الرئيس التنفيذي لشركة بنش مارك، أن مهرجان الغناء بالفصحى نجح خلال الأعوام الأربع الماضية في تقديم فعالية نوعية ترفع الذائقة الفنية وتعكس الحراك الثقافي المزدهر في المملكة، مشيراً إلى أن التعاون مع هيئة الموسيقى ومركز إثراء في تنظيم النسخة الخامسة يجسد روح الشراكة والتكامل بين القطاعات، ويعكس حرص بنش مارك على تقديم تجربة فنية راقية تواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير الفنون والارتقاء بالمشهد الثقافي الوطني.

ويستضيف المهرجان في نسخته الخامسة كوكبة من الفنانين العرب (كاظم الساهر، صابر الرباعي، لطفي بشناق، فايا يونان، ولاء الجندي بجانب الفنانين السعوديين نواف الجبرتي وبدر حكيم)، ليقدموا روائع القصائد العربية في قالب موسيقى يجمع بين الأصالة والإبداع، وستتاح التذاكر للجمهور عبر منصة “إثراء” خلال الأيام المقبلة.