في قلب الحدث.. وضمن أهداف مؤتمر ومعرض الحج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - روزنامة المشروعات الخدمية المُستدامة في مكَّة المكرًّمة والمشاعر المقدّسة، تتعدّد وتتنوّع لتشمل العديد من مشروعات البنية التحتية الذكية، والتي منها مشروعات تهدف لرفع جودة الحياة وتقليل الإجهاد الحراري والبدني على حجاج البيت الحرام، ومشروعات لتطوير شبكة النقل العام، منها مشروع مسار المشاعر المطور، بالإضافة إلى مشروعات رقمية تُسهم في اختصار الزمن وتسهيل الإجراءات، وكثير من المشروعات الصحية والخدمية مثل تطوير مرافق دورات المياه وتحسينها وتوفير الطاقة، بالإضافة إلى مشروعات "الأنسنة"، بتحسين تجربة ضيوف الرحمن في مشعري مزدلفة وعرفة، وتزويدهم ببعض الخدمات مثل كراسي جلوس، ومشارب مياه، ووحدات شحن الهواتف المحمولة، وأنظمة الإضاءة وغيرها من مشروعات مُستدامة، ترتكز على الابداع والابتكار المجتمعي.

النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض الحج، الذي تنظمه وزارة الحجّ والعُمرة خلال الفترة من 09- 12 نوفمبر الجاري في "جدّة سوبر دوم" بمحافظة جدّة تحت شعار: "من مكة إلى العالم"، أولت جانب "استدامة الخدمات والابتكار المجتمعي" أهمية قصوى، فوضعتها في قلب هذا الحدث المهم ومن ضمن أولوياتها، لكونها تعني تطوير منظومة خدمات الحج وتقديمها بطرق تراعي الديمومة والاستمرارية والمسؤولية لتحقيق راحة ضيوف الرحمن على المدى الطويل، وذلك بتطبيق مبادئ الاستدامة والقيام بإعداد وتنفيذ بعض المبادرات المبتكرة والمتخصصة، لتحقيق الكفاءة التشغيلية، ورفع جودة الخدمات المقدمة للحجاج، وضمان استمراريتها عبر التركيز على الاستدامة والأساليب الحديثة.

المؤتمر والمعرض في نسخته الخامسة؛ خصّص في برنامجه بعض الجلسات الحوارية والكلمات الرئيسة، وجلسات التنمية والاستدامة وإثراء التجربة، لاستعراض ومناقشة بعض التوجهات الجديدة، واستشراف الآفاق المستقبلية في منظومة خدمات الحج.

من هذه الجلسات المخصصة وفي مقدمتها؛ "جلسات التوجهات المستقبلية"، التي تستعرض عرض تحليلي يقدمه خبير أو جهة متخصصة، حول أبرز التوجهات المستقبلية والتقنيات والابتكارات المتوقعة في قطاع خدمات ضيوف الرحمن، بهدف استشراف المستقبل، ودعم صُنّاع القرار في رسم توجهات استراتيجية. والتي تضم جلسة: "الابتكار التشغيلي في خدمة ضيوف الرحمن"، وجلسة ثانية بعنوان: "الاستشراف المناخي في المشاعر المقدسة"، وأخرى عنوانها: "المدفوعات الرقمية.. الرؤية الجديدة للتجربة المالية"، وأيضاً جلسة توجهات مستقبلية بعنوان: "الحلول الرقمية في خدمة ضيوف الرحمن"، وكذلك جلسة: "نعمل بإحسان لخدمة ضيف الرحمن"، وغيرها من جلسات وورش عمل وفعاليات مختلفة.

ولتحقيق التميز والاستدامة في مجال خدمة حجاج البيت العتيق، حرص "المؤتمر والمعرض" على استقطاب نخبة مميزة من قادّة الفكر وصُنّاع التغيير من داخل المملكة وخارجها، واهتم ببناء شراكات فعالة تُسهم في ترسيخ مفاهيم التميز المؤسسي وتعزيز الابتكار وخدمة أهدف التطوير والاستدامة، من خلال ما تتميز به هذه النسخة من حضور نوعي للقطاعات الحكومية والخاصة. بالإضافة إلى تخصيص بعض المناطق لهذا الغرض، منها منطقة الابتكار والتكامل في خدمة ضيوف الرحمن. ومنطقة "الهاكثون"، تحدي الحلول المُستدامة لضيوف الرحمن في الحج. و"هاكثون" أنسنة المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى بعض الجوائز، كجائزة "مُبدعون"، وجائزة "التميّز في خدّمة ضيوف الرحمن"، وغيرها.

هذه الجهود الكبيرة والمُقدّرة وغيرها، تؤكد اهتمام النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض الحج الكبير بهذا الجانب الحيوي والمهم، وحرصها على ترسيخ مبدأ تكامل جهود جميع القطاعات الحكومية والأهلية وغير الربحية وتناغمها واتساقها، لاستيعاب متطلبات الحاضر واستشراف احتياجات المستقبل، ورسم ملامح مستقبل منظومة خدّمات ضيوف الرحمن من حجاج البيت الحرام، للارتقاء بها أكثر وتقديمها بكفاءة واستدامة، والبحث عن أفضل الحلول التقنية المبتكرة والخدمات المستدامة الذكية لتحسين تجربتهم، وبما يواكب مرتكزات ومستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، الذي يُعدُّ أحد برامج تحقيق "الرؤية" الرئيسة، ولترسيخ شعار المؤتمر والمعرض: "من مكة.. إلى العالم".