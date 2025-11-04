شكرا لقرائتكم خبر «يد تغرس وأرض تزدهر» حملة تشجير ينظمها مركز الغطاء النباتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت حملة التشجير تحت شعار «يد تغرس وأرض تزدهر»، التي دشنها مدير عام المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بمنطقة حائل الدكتور عبدالله بن سليمان البريكي، بالشراكة مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، بحضور مدير عام الفرع الدكتور فهد بن معيض الحسني، وذلك في متنزه مشار الوطني بحائل.

وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي البيئي ونشر ثقافة التشجير والمحافظة على الغطاء النباتي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الاستدامة البيئية.

وشهدت الفعالية مشاركة عدد من الجمعيات البيئية، إلى جانب فرق من التعليم العام للبنين والبنات، في خطوة تعكس روح التعاون والمشاركة المجتمعية في حماية البيئة وتنمية الغطاء النباتي في المنطقة.