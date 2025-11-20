شكرا لقرائتكم خبر الجمعية الأوروبية لطب أعصاب الأطفال تختار طبيب الأمتياز أنس اليزيدي نظير تميزه في مشروعه البحثي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في خطوة جديدة تعكس التقدم المستمر للمملكة في دعم الكفاءات الطبية والبحث العلمي على مستوى العالم، اختارت الجمعية الأوروبية لطب أعصاب الأطفال الدكتور أنس اليزيدي، طبيب امتياز في كلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز، للحصول على منحة بحثية مرموقة للانضمام إلى مستشفى لندن الملكي كطبيب وباحث زائر في مجال طب أعصاب الأطفال، تقديراً لتميزه في مشروعه البحثي حول المطابقة الدوائية في عيادات طب أعصاب الأطفال.

ويأتي اختيار الدكتور اليزيدي ضمن برنامج المنح السنوية للجمعية الأوروبية لطب أعصاب الأطفال، لدعم مشروع بحثي متعدد المراكز بعنوان: Multicenter Prospective Study on Medication Reconciliation in Pediatric Neurology Clinics: Accuracy, Predictors, and Clinical Impact، والذي يهدف إلى تعزيز سلامة المرضى وجودة الرعاية الدوائية من خلال تقييم دقة المطابقة الدوائية والعوامل المؤثرة فيها وتأثيرها الإكلينيكي.

ويشارك في قيادة البحث نخبة من الاستشاريين والمتخصصين بالمملكة، من بينهم الدكتورة هبة قشقري والدكتورة روان داغستاني من قسم طب أعصاب الأطفال بمستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، والدكتور أسامة مظفر من مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز، في إطار جهود مشتركة لتعزيز جودة الممارسات السريرية في المملكة.

وتتيح المنحة للدكتور اليزيدي استكمال الجزء البحثي من المشروع، إلى جانب ممارسة سريرية متقدمة في مركز أوروبي متخصص، بالتعاون مع الدكتورة مها عوض الله بمستشفى لندن الملكي، وذلك تقديراً لتميزه في جودة الرعاية العصبية وبرامج سلامة المرضى. ومن المقرر مشاركة نتائج البحث بعد اكتمال التحليل النهائي، بما يسهم في تطوير معايير المطابقة الدوائية في طب الأعصاب.

وتعد الجمعية الأوروبية لطب أعصاب الأطفال (EPNS) إحدى أبرز الجهات العلمية المتخصصة عالمياً في تطوير مجال طب أعصاب الأطفال، من خلال التعليم والتدريب والبحث العلمي، وتضم نخبة من الأطباء والأكاديميين والباحثين من مختلف دول أوروبا والعالم. وتقدم الجمعية برنامج EPNS Fellowship Award السنوي، والذي يتيح للأطباء فرصة اكتساب خبرات متقدمة في مجالات متخصصة تشمل عيادات الصرع، الفسيولوجيا العصبية، الأمراض العضلية العصبية، والأبحاث السريرية والأساسية، عبر تدريب متقدم لمدة 3–4 أشهر في مراكز أوروبية معتمدة.

وتعكس هذه المنحة الجديدة التزام المملكة بتعزيز مكانة كوادرها الطبية على الساحة الدولية، وبناء جيل من الأطباء القادرين على إحداث تأثير إيجابي في الرعاية الصحية والبحث العلمي في مجال طب أعصاب الأطفال.