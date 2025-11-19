تابع الان خبر تخوفات إسرائيلية من صفقة طائرات الشبح الأمريكية ـ السعودية «أف 35» حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أكدت الإعلامية هند الضاوي، أنه ظهرت تخوفات إسرائيلية من الصفقة الأمريكية–السعودية المتعلقة بطائرات الشبح “أف 35″، موضحة أن يائير جولان، أحد أبرز المعارضين في إسرائيل، يسلط الضوء على غض الطرف من جانب نتنياهو حول الحديث عن الصفقة بين أمريكا وإسرائيل.

وأشارت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج “حديث القاهرة”، عبر شاشة “القاهرة والناس”، إلى أن هناك رفضًا وقلقًا إسرائيليًا بشأن التواجد الأمريكي في مناطق حساسة مثل قطاع غزة، موضحة أن أحد رؤساء الأحزاب الإسرائيلية أعرب عن خوفه من أمريكا أكثر من حماس، منوهة بأن الولايات المتحدة تستخدم إسرائيل كقاعدة عسكرية في الشرق الأوسط لتجنب الصدام المباشر مع الدول في المنطقة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

وتابعت: “الواقع في الشرق الأوسط تحت النفوذ البريطاني–الأمريكي يختلف عن التصورات لدى الشرق الأوسط اليهودي العقائدي”.