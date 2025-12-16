شكرا لقرائتكم خبر الخيمة التراثية بنجران.. تسهم في نقل الموروث الثقافي بين الأجيال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شكلت الخيمة التراثية في مهرجان الرقش النجراني، إحدى أبرز المحطات التي استقطبت الزوار من مختلف الفئات العمرية، والمهتمين بتراث المنطقة، وموروثها الثقافي.

وتضمنت الخيمة ركنا وفعاليات وحكايات وقصصا تراثية، بمشاركة كبار السن الذين نقلوا خبراتهم وذكرياتهم للأجيال الجديدة، من خلال الحديث عن التراث المحلي والاستماع إلى القصص القديمة التي تحكي تفاصيل الحياة في الماضي، بما تحمله من قيم اجتماعية وعادات متوارثة شكلت هوية المجتمع النجراني عبر الزمن.

وتهدف الخيمة التراثية ضمن فعاليات المهرجان إلى الحفاظ على التراث الشعبي، وتعزيز حضوره في وجدان المجتمع، وإتاحته للأجيال الحالية والقادمة، بأسلوب يجمع بين الأصالة والمعاصرة، بما يسهم في إبراز الهوية الثقافية للمنطقة.