مبعوث لترامب يعتزم زيارة جرينلاند

ابوظبي - سيف اليزيد -  قال المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى جرينلاند إنه ​يعتزم زيارة الإقليم الدنمركي في مارس  وعبر عن ​اعتقاده أن ⁠التوصل ‌إلى اتفاق بشأن مستقبل الجزيرة ممكن.
وقال جيف لاندري في مقابلة ⁠مع قناة فوكس نيوز ⁠اليوم الجمعة، بينما كان وفد من مشرعين ​أميركيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يستعد للقاء قادة من جرينلاند والدنمرك "أعتقد أن ​هناك صفقة يجب ‍أن تُبرم وستُبرم بمجرد أن تتضح الأمور".
وأضاف "الرئيس جاد. أعتقد ‍أنه وضع ⁠النقاط على ​الحروف. لقد أخبر الدنمرك بما يتطلع ​إليه، والآن الأمر ‍يتعلق بجعل وزير (الخارجية ماركو) روبيو ونائب الرئيس جيه.دي فانس يعقدان صفقة".

