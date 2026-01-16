شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تبدو رهانات هبوط أسعار النفط هشة؟ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس إلى أدنى مستوى لها في أسبوع يوم الجمعة، نتيجة عمليات جني أرباح أعقبت موجة صعود قادتها صناديق مضاربة، في وقت ظل فيه الطلب من المشترين الفعليين في الصين ضعيفًا.

وانخفض عقد النحاس القياسي لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 1.2% ليصل إلى 12,955 دولارًا للطن المتري بحلول الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس مستوى 12,774.5 دولارًا، وهو أدنى مستوى له منذ 9 يناير.

ويُستخدم النحاس على نطاق واسع في قطاعي الطاقة والبناء، وقد تراجعت أسعاره بنحو 5% مقارنة بمستواه القياسي البالغ 13,407 دولارات الذي سجله يوم الأربعاء. وفي الوقت نفسه، تعهّدت هيئة تنظيم الأوراق المالية في الصين، أكبر مستهلك للمعادن في العالم، يوم الجمعة باتخاذ إجراءات صارمة ضد المضاربات المفرطة، وذلك بعد أن اقترب مؤشر الأسهم القياسي في البلاد هذا الأسبوع من أعلى مستوياته في نحو 10 سنوات.

وأغلق عقد النحاس الأكثر تداولًا في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة تعاملات الفترة النهارية منخفضًا بنسبة 2.3% عند 100,770 يوانًا (ما يعادل 14,461.20 دولارًا) للطن.

وقال أليستر مونرو، استراتيجي المعادن لدى شركة Marex: «تعرضت المعادن لضغوط في فترات متفرقة هذا الأسبوع خلال جلسات التداول النهارية في شنغهاي، مع قيام الصين بتقليص المخاطر، وسعي السلطات هناك إلى كبح ما وصفته بحالة “الهوس” الأخيرة لدى المستثمرين الأفراد».

وفي إشارة إلى أن الأسعار المرتفعة حدّت من شهية الصين للنحاس، انخفض علاوة يانغشان للنحاس بنسبة 16% يوم الجمعة لتصل إلى 32 دولارًا للطن، وهو أدنى مستوى لها منذ 1 ديسمبر.

وارتفعت مخزونات النحاس في المستودعات الخاضعة لمراقبة بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنسبة 18% هذا الأسبوع لتصل إلى 213,515 طنًا، وهو أعلى مستوى لها منذ أبريل، في حين سجلت مخزونات الألومنيوم والرصاص والقصدير أيضًا زيادات كبيرة.

وكانت أسعار النحاس قد ارتفعت بنحو 20% خلال الشهرين الماضيين، وسط مخاوف من تشديد المعروض نتيجة اضطرابات في إمدادات المناجم وتدفقات المخزونات إلى الولايات المتحدة تحسبًا لفرض رسوم جمركية محتملة.

ومن الناحية الفنية، يأتي أقرب مستوى دعم للنحاس في بورصة لندن للمعادن من المتوسط المتحرك لـ21 يومًا عند مستوى 12,537 دولارًا للطن.

وعلى صعيد المعادن الأخرى في بورصة لندن للمعادن، انخفض سعر الألومنيوم بنسبة 1% إلى 3,136 دولارًا للطن، وتراجع الزنك بنسبة 1.9% إلى 3,253 دولارًا، بينما هبط الرصاص بنسبة 1.5% إلى 2,068.50 دولارًا، وتراجع القصدير بنسبة 3.5% إلى 49,795 دولارًا، في حين انخفض النيكل بنسبة 2.5% إلى 18,110 دولارًا للطن.