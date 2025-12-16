شكرا لقرائتكم خبر «مسارات شوران» نموذج حضري يدعم أنسنة المدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يمثل مشروع «مسارات شوران» أحد المشاريع التنموية الحضرية التي تعكس توجه أمانة منطقة المدينة المنورة نحو تطوير المساحات العامة، وتحويلها إلى بيئات مفتوحة تعزز جودة الحياة، وتدعم أنماط العيش الصحي، وتستوعب أنشطة ترفيهية واستثمارية متنوعة داخل الأحياء السكنية.

وجاء تنفيذ المشروع ضمن رؤية؛ تهدف إلى الارتقاء بالمرافق البلدية، وزيادة المساحات المفتوحة، ومعالجة مظاهر التشوه البصري، وتحقيق التوازن بين البعد الإنساني والاقتصادي في التخطيط الحضري، بما يسهم في رفع مستوى جودة الحياة في المنطقة.

واكتملت المرحلة الأولى من المشروع على مساحة تتجاوز 85,350 م2 بحي شوران، وشملت تنفيذ مسارات رئيسة للمشي، ومسارات مخصصة للدراجات، إلى جانب مسطحات خضراء، وسبع مناطق استثمارية، إضافة إلى ملعب رياضي ومواقف للمركبات، مما أسهم في تحسين المشهد الحضري، وتهيئة البيئة العمرانية للمشروع.

وفي إطار استكمال عناصر المشروع وتوسيع نطاق الاستفادة منه، نفذت المرحلة الثانية على مساحة تتجاوز 75 ألف م2، تضمنت مسطحات خضراء، ومسارا مخصصا للدراجات، و3 مناطق استثمارية، 3 مناطق لألعاب الأطفال، إلى جانب منطقة تزلج، وملعب رياضي.

وراعى المشروع متطلبات الوصول الشامل، من خلال توفير مواقف للسيارات موزعة على امتداد الموقع، من بينها 15 موقفا مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى تخصيص منطقتين لتحميل وتنزيل الركاب، بما يعزز سهولة الاستخدام لجميع فئات المجتمع.

ويأتي مشروع مسارات شوران ضمن خطة تطوير متكاملة تمتد على مساحة تقارب مليون م2؛ وتهدف إلى رفع جودة الخدمات في المرافق والساحات البلدية، وزيادة المساحات المفتوحة، واستيعاب فرص استثمارية جديدة، وتعزيز التنمية الاجتماعية، بما يسهم في جعل منطقة شوران مركزا جاذبا للسكن والترفيه والاستثمار، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة، وبناء مدن أكثر حيوية واستدامة.