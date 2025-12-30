رابط تسجيل نظام نور ولي الأمر برقم الهوية لعام 1447 وكيفية استرجاع كلمة السر

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 09:03 صباحاً - ما هو رابط تسجيل نظام نور ولي الأمر برقم الهوية لعام 1447 هذا ما سنجيب عنه فهذا النظام من إحدى الوسائل الخاصة بتقديم الخدمات الإلكترونية لمساعدة كل من المدرسين وأيضا أولياء الأمور وذلك لتوفير الوقت والمجهود، وهذا من ضمن خطة المملكة العربية السعودية لعام 2030.

نظام نور 1447

هذا النظام مقدم من وزارة التربية والتعليم حيث يمكن أولياء الأمور من التعرف على بيانات أبنائهم وأيضا درجاتهم الامتحانية.

كما أن النظام يخدم المعلمين حيث يمكن من خلاله نقل المعلم إلكترونيا وبكل سهولة بدل من الذهاب للجهات المختصة.

رابط تسجيل نظام نور ولي الأمر برقم الهوية 1447

أما عن رابط تسجيل نظام نور التعليمي فيمكن الدخول إليه من هنا ويمكن التسجيل من خلال تلك الخطوات:

ادخل إلى نظام نور وسجل الدخول مع ذكر بعض بيانات ولي الأمر والتي تتضمن رقم الهوية الوطنية.

ثم قم بتوضيح كلمة المرور.

اكتب رمز التحقق.

عليك الانتقال للصفحة الرئيسية وقم بتحديد تقديرات الطالب.

اختر الآن المرحلة الابتدائية وأيضا الصف ثم قم بتحديد خدمات التقارير.

اضغط على إشعار تقدير الطالب.

كيفية استرجاع كلمة السر في نظام نور

لكي تسترد كلمة المرور فعليك بتنفيذ هذه الخطوات وهي كالآتي:

قم بالدخول أولا إلى نظام نور من هنا.

قم بالضغط على نسيت كلمة المرور.

بعد ذلك انتقل لإعادة ضبط كلمة المرور.

عليك بإدخال رقم الهوية الوطني ثم اكتب رمز التحقق بالخانة المخصصة له.

انقر على كلمة التالي.

ثم تابع تعليمات إعادة كلمة السر.

الجدير بالذكر أن نظام نور يوفر رقم موحد له للتواصل من خلاله وهو 19996 أو يمكن التواصل عبر موقعه الرسمي.

إلى هنا نكون انتهينا من مقال ما هو رابط تسجيل نظام نور ولي الأمر برقم الهوية لعام 1447 فذلك النظام من أهم الأنظمة التي تساعد على توفير الوقت والمجهود لكل من أولياء الأمور وأيضا المعلمين.