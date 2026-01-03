الرياض - ياسر الجرجورة في السبت 3 يناير 2026 11:19 مساءً - رقم المرور الموحد المجاني السعودي للبلاغات والحوادث 1447

يبحث بعض الأشخاص عن رقم المرور الموحد المجاني السعودي للبلاغات والحوادث 1447 من أجل الاستعلام عن المخالفات المرورية عن طريق رقم الهوية أو رقم المرور الموحد التابع للمملكة، وهذا ما قامت به الهيئة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية بتخصيص رقم من أجل الاستفسار عن المخالفات المرورية أو للاتصال في حالات الطوارئ مثل الحوادث، ومقالنا هذا سوف نقوم باستعراض جميع المعلومات الخاصة بالمرور وطرق التواصل معه.

رقم المرور الموحد المجاني السعودي للبلاغات والحوادث 1447

يمكنك التواصل مع المرور عن طريق هذا الرقم الموحد على: 993 من خلال هذا الرقم يمكن الرد على استفساراتكم الآتية:

الاستفسار عن ترخيص السيارات.

وأيضاً المخالفات المرورية الخاصة بكل سيارة.

بجانب انه يمكنك الاستفسار عن مواعيد العمل في المرور.

كما قامت الإدارة العامة للمرور داخل المملكة بتخصيص رقم خاص على حسب كل منطقة داخل السعودية وذلك من أجل تسهيل هذا الأمر على كل المواطنين والتواصل مع الإدارة الخاصة بمنطقتهم بشكل سلس لتنفيذ الطلبات المرورية الخاصة بهم بمنتهى السرعة والسهولة.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرورية

قامت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية بالعمل على إنشاء منصة إلكترونية تسمى أبشر بدلاً من المنصة التابعة لوزارة الداخلية السعودية وذلك من أجل للاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال رقم هويتك، ويوجد عدة خطوات عليك أن تقوم بإتباعها عند الرغبة في الاستعلام والاستفسار عن المخالفات المرورية التابعة لسيارتك، والخطوات تكمن في النقاط التالية:

في البداية عليك أن تقوم بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر عن طريق الرابط الخاص بهم.

بعد ذلك تقوم بإدخال رقم هويتك وكلمة المرور الخاصة بك.

سوف ترسل لك المنصة الكود الخاص بها وهو يكون عبارة عن رمز خاص بالتحقق من رقم الهاتف الخاص بك.

سوف تظهر لك بعدها الصفحة الرئيسية الخاصة بالموقع، عليك أن تختار منها الخانة الخاصة بالاستعلامات الإلكترونية.

بعد ذلك يجب عليك أن تقوم بالاستعلام عن المخالفات المرورية الخاصة بك وذلك من خلال الرقم الخاص بهويتك.

بعد ذلك سوف يظهر لك كافة المخالفات وقيمتها في حالة أنك قمت بها.

طريقة الإبلاغ عن حوادث المرور في السعودية

يوجد أحدي الشركات لخدمات التأمين التي تتعاون مع الإدارة العامة للمرور، حيث تقدم هذا النوع من الشركات خدمات الإبلاغ عن الحوادث المرورية في المملكة العربية السعودية من خلال الخطوات التالية:

الاتصال على رقم شركة التي تقدم لك هذه الخدمة.

ومن ثم يجب على المتصل تزويد الموظف بكافة البيانات المطلوبة.

مع العلم أنه يجب أن يكون الحادث في المناطق التابعة للشركة التي تقدم لك خدمة الإبلاغ عن الحوادث، بالإضافة إلى سريان وثيقة التأمين التابعة للشركة.

طريقة عمل اعتراض على المخالفات المرورية

من المعروف أنه يحق للمواطنين وأيضا المقيمين في المملكة العربية السعودية الاعتراض على بعض المخالفات المرورية التي تم القيام بتسجيلها عليهم، وذلك عن طريق منصة أبشر من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.

ومن ثم الدخول إلى قسم أفراد.

عليك أن تقوم بإدخال اسم المستخدم أو رقم الهوية، ثم بعدها كلمة المرور في خانة تسجيل الدخول.

وبعدها قم بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

ومن ثم الانتقال إلى الخدمات، ثم اختيار خدماتي.

يجب اختيار خدمات المرور.

اختيار خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية.

وفي ختام مقالنا هذا تحدثنا عن عدة تفاصيل تخص رقم المرور الموحد المجاني السعودي للبلاغات والحوادث 1447