طريقة طلب الألياف البصرية stc تعتبر من أهم ما يبحث عنه معظم عملاء الشركة السعودية الوطنية للاتصالات، وخاصةً في قطاع الأعمال، حيث إنها تحمل قدر غير بسيط من الفوائد والمميزات فيما يتعلق بتحسين خدمات الاتصالات وشبكات الإنترنت المختلفة، لذلك نتعرف من خلال موقع لحظات نيوز على تفاصيل طلب الألياف البصرية stc.

طريقة طلب الألياف البصرية stc

بإمكان الأهالي في المملكة العربية السعودية أن يقوموا بتقديم طلب من أجل الحصول على خطوط الفايبر والتي تعرف بالألياف البصرية، في الخطوط الثابتة الخاصة بهم، أو الحصول على أي استفسارات بشكل أكثر سهولة عن طريق الموقع الرسمي لشركة stc من خلال بعض الخطوات التي تتمثل فيما يلي:

قم بالدخول بشكل مباشر إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالشركة السعودية للاتصالات stc وبالتحديد صفحة تقنية الألياف البصرية “من هنا“. من خلال النموذج الموجود أسفل الصفحة قم بإدخال البيانات التي تتمثل في اسم الشركة خدمات قطاع الأعمال، الاسم بالكامل، البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى تفاصيل الطلب ورقم الهاتف والمدينة. بعد الانتهاء من تعبئة البيانات والتأكد كذلك من صحتها قم بالضغط على أيقونة (أرسل). سيتم حينها استقبال الطلب ومعالجته مع موافاة صاحب الطلب بموعد الحصول على الخدمة كذلك.

مميزات استخدام الألياف البصرية

في إطار التعرف على طريقة طلب الألياف البصرية stc، يرجى العلم بوجود العديد من المميزات الهامة التي من الممكن الحصول عليها من خلال استخدام تقنية الألياف البصرية فايبر، والتي من أهمها ما يلي:

الحصول على سرعات اتصال بالإنترنت عالية جدًا وتصل إلى 2 جيجا بايت.

يتم من خلالها استخدام نطاق واسع يساعد على توفير سعات عالية جدًا، كما يعطي الحرية في الحصول على المزيد من السعات الأكبر في أي وقت.

المساعدة على توفير الكثير من حلول الاتصالات والإنترنت التي تتمتع بدرجة عالية من الأمان.

من خلال شبكة النفاذ نفسها من الممكن الحصول على الكثير من الخدمات.

إن تقنية الألياف الزجاجية أثبتت أنها من أحسن التقنيات في عالم شبكة الإنترنت كما أنها الأكثر قوة وكفاءة.

تعتبر تقنية متوافقة تمامًا مع مختلف حلول الإنترنت والاتصالات المستقبلية، حيث يمكن ترقيتها بشكل سهل للغاية في أي وقت.

يوجد فريق من الدعم الفني المتكامل والمتخصص في كل ما يتعلق بخدمات تقنية الألياف البصرية التي تُقدم إلى المواطنين من خلال شركة stc على مدار الساعة.

خدمة عملاء تقنية الألياف الزجاجية البصرية stc

بعد التعرف على طريقة طلب الألياف البصرية stc، والاطلاع على مميزات استخدام الألياف البصرية، نشير إلى أنه بإمكان كافة عملاء شركة الاتصالات في السعودية الرسمية stc أن يقوموا بالتواصل مع الدعم الفني وخدمة عملاء تقنية الألياف الزجاجية كذلك في أي وقت من خلال ما يلي:

التوجه إلى زيارة أي مكتب من مكاتب تقديم الخدمات والمبيعات الفرعية التابعة إلى الشركة، والتي تنتشر في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية.

التواصل من خلال الصفحة الرسمية على موقع الويب الخاص بالشركة السعودية للاتصالات.

الاتصال على الرقم المجاني (909) والذي يكون متاحًا بشكل يومي على مدار الساعة من دون انقطاع.

أسعار باقات الألياف البصرية stc في السعودية

من خلال ما يلي نتعرف على أسعار باقات الألياف البصرية stc في المملكة العربية السعودية:

نوع الباقة السعر بالريال السعودي في الشهر باقة جود 2 بسرعة 40 ميجابايت / ثانية 299 باقة جود 2 بسرعة 100 ميجابايت / ثانية 449 باقة جود 2 بسرعة 200 ميجابايت / ثانية 749 باقة جود 3 بسرعة 20 ميجابايت / ثانية 273 باقة جود 3 بسرعة 40 ميجابايت / ثانية 324 باقة جود 3 بسرعة 100 ميجابايت / ثانية 474 باقة جود 3 بسرعة 200 ميجابايت / ثانية 774

تعمل الشركة السعودية للاتصالات stc على تقديم العديد من الخدمات المتميزة إلى كافة عملائها الكرام من مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، مما يجعلها واحدة من أهم شركات الاتصالات في المملكة.

الأسئلة الشائعة

كيف اعرف أن منطقتي تدعم الألياف البصرية؟

من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة.

كيف اقوي نت STC؟

إعادة تشغيل جهاز التوجيه، أو ضبط قنوات الواي فاي، أو إدارة الأجهزة المتصلة بالشبكة، بالإضافة إلى التبديل إلى متصفح أسرع.