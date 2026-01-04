الرياض - ياسر الجرجورة في الأحد 4 يناير 2026 12:03 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةلينك نتائج القبول وظائف ديوان وزارة الداخلية 1447.. إعلان أسماء المقبولين في وظائف الدفاع المدني

لينك نتائج القبول وظائف ديوان وزارة الداخلية 1447.. إعلان أسماء المقبولين في وظائف الدفاع المدني

رابط نتائج القبول في وظائف ديوان وزارة الداخلية، هذا ما تم إعلانه رسميا خلال الساعات القليلة الماضية، وتم الإعلان من قبل الوزارة العامة للقبول، حيث كان في الفترة الماضية تم الإعلان عن وجود وظائف شاغرة، في وزارة الداخلية والدفاع المدني، ولكن ذلك وفق مجموعة من الشروط، مع تقديم مجموعة من المستندات التي أعلنت الوزارة عن ضرورة تقديمها.

اسماء المقبولين في وظائف ديوان وزارة الداخلية

كان إعلان الوظائف في وزارة الداخلية والدفاع المدني على وظيفة رتب عرب، جندي، ورتبة جندي أول، وكان التقديم من خلال مجموعة من الخطوات اللازمة اتباعها، حيث التسجيل الأولي كان من خلال بوابة أبشر للتوظيف، ثم بعد ذلك على المتقدم لن يقوم بطباعة ما يعرف باسم نموذج موعد المراجعة، ويتم الحصول عليه من خلال بوابة أبشر للتوظيف، بعد ذلك يقوم المتقدم بإجراء مقابلة عمل، ويلزم اصطحابه لمجموعة من المستندات، المتمثلة في بطاقة الهوية الوطنية، عدد 2 صورة مكبرة، اصل شهادة المؤهل الدراسي، وبالفعل اتبع الكثير من المتقدمين في السعودية باتباع هذه الخطوات، وحلم الآن معرفة أسماء المقبولين في هذه الوظائف.

رابط نتائج وظائف ديوان وزارة الداخلية والدفاع المدني 1447

تم تفعيل روابط الإعلان عن النتيجة، بحيث يكون اعلان أسماء المقبولين إلكترونيا، فيتم الحصول على النتائج في غضون دقائق قليلة، ودون الحاجة إلى حدوث أي تجمعات، حيث حل النظام الإلكتروني، الكثير من مشاكل التجمعات، وخصوصا في الظروف الراهنة، وبخصوص رابط نتائج الوظائف الشاغرة، فهي كما يلي:

نتائج وظائف ديوان وزارة الداخلية من هنا.

نتائج وظائف الدفاع المدني من هنا.

ولكن يجب التنويه أن هذه النتائج ليس نهائية، لأنه في حال تم إثبات عدم توافر الشروط في المتقدم يتم استبعاده من الوظيفة على الفور.