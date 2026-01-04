مكة المكرمة: بدء إزالة الأحياء العشوائية في إطار خطة طموحة لتحسين المدينة “اسماء المدن”

الرياض - ياسر الجرجورة في الأحد 4 يناير 2026 12:03 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةمكة المكرمة: بدء إزالة الأحياء العشوائية في إطار خطة طموحة لتحسين المدينة “اسماء المدن”

بدأت عمليات “تطوير أحياء مكة” اسماء الأحياء العشوائية التي عليها إزالة في مكة المكرمة بعد التعديلات الجديدة على خريطة هدد مكه، والتي تهدف بإنشاء دولة متقدمة حسنة المظهر، والتخلص من العشوائيات التي تفتقر العديد من الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها، ولأن المملكة العربية السعودية دائمًا ما تسعى إلى التطور، لهذا فقد أصدر هذا القرار الذي سنتعرف من خلال جريدة لحظات نيوز على أسماء العشوائيات التي سيتم إزالتها.

الأحياء العشوائية التي عليها إزالة

بعدما أعلنت المملكة العربية السعودية عن الخريطة الجديدة التي تعلن فيها حدودها الرسمية والمواقع والأماكن المتواجدة فيها، فقد أعلنت كذلك عن أسماء الأحياء العشوائية التي عليها إزالة في مكة المكرمة، والتي يجب أن يتم فيها إزالة هذه الأحياء من أجل قيام أحياء أكثر رقي ومتضمنة كافة الخدمات التي يجب أن تتوافر في جميع المناطق في أنحاء المملكة، وتتمثل اسماء الأحياء العشوائية التي عليها إزالة في مكة المكرمة فيما يلي:

حي الرحاب.

حي الروابي.

حي السلامة.

حي الشرفية.

حي العدل.

حي العزيزية.

حي الفضل.

حي النكاسة.

حي الرشد الطندباوي.

حي المنتزهات.

حي النزهة.

حي الورود.

حي ام السلم.

حي الخالدية.

حي بني مالك.

حي مدائن الفهد.

الأحياء التي سيتم تطويرها في برنامج هدد مكة

هناك عدد من الأحياء التي أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية عن إزالتها، وذلك لأنها تفتقر لعدد كبير من الخدمات والمرافق الأساسية التي لا يجب أن تخلو منها أي منطقة، وافتقار هذه الأحياء الخدمات تسبب في الكثير من المشكلات والأمراض وغيرها من أزمات لمواطني هذه الاحياء ولهذا فقد أمرت الحكومة السعودية بإزالتها، كما أعلنت عن بدء تطوير بعض الأحياء الأخرى من ضمن برنامج هدد مكة، من هذه الأحياء التي صدر قرار تطويرها ما يلي:

حي الزاهر والذي يضم عدد كبير من المباني المخالفة والمنازل المبنية في طرق ومناطق غير مخصصة للسكن.

حي الشرائع وهو من الأحياء العشوائية التي تعاني من ضيق المساكن وسوء البنية التحتية.

حي العوالي ويعتبر حي العوالي من أحياء العشوائية في مكة المكرمة التي صدر بحقها أمر الإزالة.

حي أم الدرب هو واحد من أكبر الأحياء العشوائية في مكة المكرمة، والذي يعاني سكانه من ضيق المساكن وعدم توافر الخدمات الأساسية.

كيفية التقديم على تعويضات مكة

في حالة أن منزلك واحد من المنازل المتواجدة في الأحياء التي عليها قرار إزالة بحقها، فيجب عليم القيام بتقديم طلب تعويض، والذي يتم من خلال الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول في موقع أمانة العاصمة المقدسة من هنا لتقديم طلب التعويض. قم بالضغط على خدمات الأفراد. اختر منها خدمة التعويض عن ضرر. قم بإرفاق المستندات المطلوبة، بما في ذلك صك امتلاك العقار المعني. سيتم تقييم الأضرار وتحديد التعويضات المناسبة.

أعلنت المملكة العربية السعودية عن قرار إزالة الأحياء العشوائية المتواجدة في المملكة في مكة المكرمة والرياض، وذلك من أجل التخلص من هذه العشوائيات التي تفتقر الخدمات والمرافق الأساسية، والتي تتسبب في عناء المواطنين في هذه المناطق، كما أعلنت عن تطوير بعض الأحياء الأخرى.