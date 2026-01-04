الرياض - ياسر الجرجورة في الأحد 4 يناير 2026 01:14 صباحاً - هل سيتم استبدال الوقود السائل بالغاز الطبيعي…تعرف على المشروع الذي تجاوز 340 مليون ريال

تم الإعلان من قبل شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع بانهم وقعوا عقد تنفيذ مشروع تحويل محطة ينبع 2 وهي التابعة للشركة من استخدام الوقود السائل إلى الغاز، ولمتابعة المزيد من أخبار الخاصة بخدمة المواطنين تستطيع أن تتابعنا من خلال موقعنا لحظات نيوز.

وضحت الشرمة في بيان لها على أنه سيتم تمويل المشروع على حسب الميزانية التي ستكون مخصصة له عن طريق وزارة الطاقة، وهذا ضمن برنامج إزاحة الوقود السائل، وتم التأكيد على أنه لا يوجد أثر مالي أو جوهري.

ما مدى الاستفادة من هذا المشروع

تم إضافة أيضًا أن هذا الموضوع سيساهم في خفض الانبعاثات التي تكون ناتجة من إنتاج الكهرباء، داخل المرافق الخاصة بالشركة، وسيعمل على زيادة موثوقية العمليات التشغيلية دون أثر مالي جوهري.

