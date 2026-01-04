شكرا لقرائتكم خبر المركز الوطني للتعليم الالكتروني يدشن مبادرة ائتلاف الجامعات ويكرم المتميزين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم المركز الوطني للتعليم الالكتروني، ملتقى «التعليم الرقمي 2025» في مقره بمدينة الرياض، برعاية وزير التعليم، رئيس مجلس إدارة المركز الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، بحضور عدد من قيادات الجهات الحكومية والجامعات السعودية.

وشهد الملتقى تدشين مبادرة ائتلاف الجامعات «Multiversity»، التي تهدف لتعزيز التعاون بين الجامعات وقطاع الأعمال في تطوير البرامج، والتدريس المشترك، ومشاركة الموارد الرقمية، بما يحقق الكفاءة والفعالية، ويوسع فرص الوصول إلى تعليم عالي الجودة.

كما تضمن الملتقى تكريم الجهات المتميزة في المؤشر الوطني للتعليم الرقمي 2024 - 2025م، الذي يهدف لمتابعة حالة تقدم مستوى التعليم والتدريب الرقمي في المملكة، وكذلك تكريم الفائزين بجائزة الابتكار في التعليم والتدريب الالكتروني في نسختها الثانية، التي تهدف إلى تحفيز الابتكار، ورفع جودة البرامج التعليمية والتدريبية، وتقدير الجهود الوطنية في تنمية القدرات البشرية وتفعيل التعليم والتدريب الالكتروني.

وشهد في ختامه إطلاق الشهادة المهنية الاحترافية: التدريس المعزز بالذكاء الاصطناعي «AAT» بالشراكة مع المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، التي تهدف لتمكين المعلمين وأعضاء هيئة التدريس من توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وفعال في الممارسات التعليمية، ورفع جودة التجربة التعليمية في البيئات الرقمية، وكذلك إطلاق منصة «نمو» التابعة للمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي بالشراكة مع وزارة التعليم، بهدف تعزيز التطوير المهني للمعلمين والمعلمات، وتمكينهم عبر مسارات تدريبية إلكترونية متكاملة، وبرامج متخصصة لكل معلم.

ويأتي الملتقى تأكيدا للدور الوطني الذي يضطلع به المركز في تمكين منظومة التعليم والتدريب الالكتروني في المملكة، وضمن جهوده المستمرة لتمكين الجهات التعليمية، وتعزيز التكامل ورفع موثوقية وجودة التعليم الالكتروني، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.