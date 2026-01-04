شكرا لقرائتكم خبر أكاديمية طويق تفوز بجائزة الابتكار في التعليم والتدريب الالكتروني من وزير التعليم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت أكاديمية طويق عن فوزها بجائزة الابتكار في التعليم والتدريب الالكتروني في مسار الحلول الرقمية، في ملتقى التعليم الرقمي بمدينة الرياض، الذي ينظمه المركز الوطني للتعليم الالكتروني، برعاية وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، تقديرا لإسهامات الأكاديمية المتميزة في تطوير منظومة التعليم التقني وبناء القدرات الوطنية.

وجاء تتويج الأكاديمية بالجائزة، نظير إسهاماتها الفاعلة في تحسين جودة التعليم، وتبني أحدث التقنيات والأساليب التعليمية، وتحسين تجربة الطلاب والطالبات، في توفير البيئة المناسبة للابتكار وتطوير حلولا تقنية واعدة في مختلف القطاعات.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجا لنجاح الأكاديمية في تقديم معسكرات وبرامج احترافية متقدمة، حيث أسهمت في تخريج أكثر من 40,000 خريج وخريجة من خلال أكثر من 2,500 معسكر وبرنامج احترافي، مكنت الكفاءات الوطنية من اكتساب أبرز المهارات المطلوبة لتلبية احتياجات سوق العمل.

وتعزز أكاديمية طويق جودة برامجها ومواكبتها لأحدث الممارسات العالمية في التعليم والتدريب الالكتروني بالشراكة مع كبرى الجهات العالمية، أبرزهم: (Apple) و(Meta) و(INVIDIA)، ضمن أكثر من 60 شراكة عالمية مع كبرى الجهات الرائدة عالميا في التقنيات الحديثة.

يذكر أن أكاديمية طويق هي الأولى من نوعها في المملكة، وتهدف إلى تأهيل وتمكين الكفاءات الوطنية في المجالات التقنية، وبناء قدرات وطنية تدعم التحول الرقمي تحقيقا لمستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية وفقا لرؤية المملكة 2030.