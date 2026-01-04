شكرا لقرائتكم خبر جامعة الملك فيصل تحصد جائزة الابتكار في التعليم الالكتروني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصدت جامعة الملك فيصل جائزة الابتكار في التعليم والتدريب الالكتروني 2025 ضمن مسار صناعة الأثر - فرع المحتوى التعليمي المفتوح -، في تأكيد على حضورها ضمن الجهات الوطنية الأكثر فاعلية في تحقيق نتائج تعليمية ملموسة في مجال التعليم والتدريب الالكتروني، وذلك خلال الحفل الذي نظمه المركز الوطني للتعليم الالكتروني في مدينة الرياض.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور عادل بن محمد أبو زناده أن هذا التتويج يجسد التزام جامعة الملك فيصل بتطوير نماذج تعليمية مبتكرة ومستدامة، ويعكس نضج تجربتها في تصميم وتطبيق حلول تعليمية رقمية أسهمت في تحسين تجربة التعلم، وتوسيع الوصول إلى المعرفة، ودعم التحول في أنماط التعليم، بما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية رأس المال البشري ورفع موثوقية التعليم الالكتروني.

من جهته أوضح عميد التعلم الالكتروني وتقنية المعلومات الدكتور علي بن سعيد الزهراني أن ما تحقق يعد نتاج خبرة تراكمية تمتد لأكثر من 16 عاما في مجال التعليم عن بعد، مدعومة بمنظومة متكاملة لإنتاج وإتاحة الموارد التعليمية المفتوحة، وبنية تقنية حديثة أسهمت في رفع جودة المحتوى وضمان استدامة نتائجه التعليمية.

وتعد جائزة الابتكار في التعليم والتدريب الالكتروني إحدى مبادرات المركز الوطني للتعليم الالكتروني، التي أطلقت عام 2023م، وتمنح سنويا عبر 3 مسارات رئيسية هي: مسار الحلول الرقمية، ومسار تجربة التعلم، ومسار صناعة الأثر، بما يعكس شمولية الجائزة وتنوع مجالات التميز في منظومة التعليم والتدريب الالكتروني على المستوى الوطني.