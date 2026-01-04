شكرا لقرائتكم خبر المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات يدشن دبلوم سمكرة السيارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات، أول تخصص دبلوم سمكرة السيارات للطلبة السعوديين، وذلك بالشراكة مع معهد عبداللطيف جميل العالي للتدريب والتعليم المستمر، ضمن خطته الاستراتيجية لتطوير برامجه التدريبية والتوسع في التخصصات التقنية التي تلبي احتياجات سوق العمل في قطاع السيارات.
ويهدف الدبلوم إلى تأهيل كوادر وطنية مؤهلة علميا وعمليا في مجال إصلاح هياكل المركبات، من خلال تزويد المتدربين بالمعارف الأساسية والمهارات التطبيقية المتقدمة، وفق أحدث التقنيات والمعايير المهنية المعتمدة، بما يسهم في رفع جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل بكفاءة عالية.
وأوضح المدير التنفيذي للمعهد هتان بن حسن ناضرة، أن إطلاق هذا التخصص يأتي استجابة للطلب المتنامي على الكفاءات المتخصصة في مجال سمكرة السيارات، وأيضا بناء على طلب واحتياج عدد كبير من الشركات العاملة في قطاع السيارات، وذلك دعما لمستهدفات التوطين بالمملكة وتحقيق رؤية المملكة 2030، مؤكدا التزام المعهد بتوفير بيئة تدريبية متكاملة بإشراف كوادر تدريبية مؤهلة.
وأضاف ناضرة، أن دبلوم سمكرة السيارات يعد جزءا من حزمة برامج تدريبية نوعية يعمل المعهد حاليا على تطويرها، التي سيتم الإعلان عنها تباعا خلال الفترة المقبلة، بما يعكس توجه المعهد نحو التوسع في البرامج المتخصصة التي تلبي احتياجات سوق العمل.
وأشار إلى أن باب التسجيل في دبلوم سمكرة السيارات سيفتح مطلع مارس 2026، داعيا الراغبين في الالتحاق إلى متابعة الحسابات والموقع الرسمي للمعهد:www.sjahi.org للاطلاع على شروط القبول وآلية التسجيل، عادا هذا الدبلوم إضافة نوعية لمنظومة البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد، تأكيدا لدوره الريادي في إعداد كوادر وطنية مؤهلة تسهم في دعم وتطوير قطاع السيارات بالمملكة وفتح مجالات جديدة لتوظيف الشباب السعودي.
كانت هذه تفاصيل خبر المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات
يدشن دبلوم سمكرة السيارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.