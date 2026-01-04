شكرا لقرائتكم خبر المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات يدشن دبلوم سمكرة السيارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات، أول تخصص دبلوم سمكرة السيارات للطلبة السعوديين، وذلك ‏بالشراكة مع معهد عبداللطيف جميل العالي للتدريب والتعليم المستمر، ضمن خطته الاستراتيجية لتطوير برامجه التدريبية ‏والتوسع في التخصصات التقنية التي تلبي احتياجات سوق العمل في قطاع السيارات.

ويهدف الدبلوم إلى تأهيل كوادر وطنية مؤهلة علميا وعمليا في مجال إصلاح هياكل المركبات، من خلال تزويد المتدربين ‏بالمعارف الأساسية والمهارات التطبيقية المتقدمة، وفق أحدث التقنيات والمعايير المهنية المعتمدة، بما يسهم في رفع جاهزيتهم ‏للانخراط في سوق العمل بكفاءة عالية.

وأوضح المدير التنفيذي للمعهد هتان بن حسن ناضرة، أن إطلاق هذا التخصص يأتي استجابة للطلب المتنامي على ‏الكفاءات المتخصصة في مجال سمكرة السيارات، وأيضا بناء على طلب واحتياج عدد كبير من الشركات العاملة في قطاع ‏السيارات، وذلك دعما لمستهدفات التوطين بالمملكة وتحقيق رؤية المملكة 2030، مؤكدا التزام المعهد بتوفير بيئة تدريبية متكاملة ‏بإشراف كوادر تدريبية مؤهلة.

وأضاف ناضرة، أن دبلوم سمكرة السيارات يعد جزءا من حزمة برامج تدريبية نوعية يعمل المعهد حاليا على تطويرها، التي سيتم ‏الإعلان عنها تباعا خلال الفترة المقبلة، بما يعكس توجه المعهد نحو التوسع في البرامج المتخصصة التي تلبي احتياجات سوق ‏العمل.

وأشار إلى أن باب التسجيل في دبلوم سمكرة السيارات سيفتح مطلع مارس 2026، داعيا ‏الراغبين في الالتحاق إلى متابعة الحسابات والموقع الرسمي للمعهد:‏www.sjahi.org ‏ للاطلاع على شروط القبول وآلية ‏التسجيل، عادا هذا الدبلوم إضافة نوعية لمنظومة البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد، تأكيدا لدوره الريادي في إعداد كوادر وطنية ‏مؤهلة تسهم في دعم وتطوير قطاع السيارات بالمملكة وفتح مجالات جديدة لتوظيف الشباب السعودي.