جامعة الملك خالد تحقق المركز الأول في المؤشر الوطني للتعليم الرقمي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت جامعة الملك خالد المركز الأول في المؤشر الوطني للتعليم الرقمي على مستوى جهات التعليم العالي والتدريب في المملكة، وذلك خلال ملتقى التعليم الرقمي 2025 الذي نظمه المركز الوطني للتعليم الالكتروني بمدينة الرياض.

وأوضح وكيل عمادة الخدمات الالكترونية للتعلم الالكتروني بجامعة الملك خالد، الدكتور عادل آل السريع أن تصدر الجامعة للمؤشر الوطني للتعليم الرقمي يأتي تتويجًا لجهودها في تطوير منظومة التعليم الالكتروني، وتبني أفضل الممارسات الرقمية، وتعزيز جودة العملية التعليمية في البيئات الرقمية.

وأشار إلى أن الجامعة حصلت كذلك على جائزة الابتكار لعام 2025 في مساري تجربة التعلم وصناعة الأثر ضمن فرع مبادرات التعليم والتدريب الالكتروني، تقديرا لإسهاماتها في تحسين تجربة التعلم، وتعظيم الأثر التعليمي والتدريبي.

وشهد الملتقى تدشين الشهادة المهنية الاحترافية للتدريس المعزز بالذكاء الاصطناعي، وتكريم جامعة الملك خالد كونها الجهة التي قامت بإعداد وتطوير محتوى هذه الشهادة، بالتعاون مع المركز الوطني للتعليم الالكتروني، وجامعة الملك سعود، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.