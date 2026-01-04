شكرا لقرائتكم خبر «رياض زوو» توفر بيئات وتجارب آمنة مخصصة للأطفال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أتاحت منطقة «رياض زوو» إحدى مناطق موسم الرياض 2025 مساحات وتجارب ترفيهية مخصصة للأطفال، صممت وفق معايير دقيقة للسلامة والراحة، بما يضمن بيئة ملائمة تجمع بين المتعة والتنظيم.

وتشمل المنطقة مرافق للأطفال، ومسارات تنقل آمنة، ونقاط مشاهدة منخفضة الارتفاع تمكنهم من التفاعل البصري مع الحيوانات بسهولة، إلى جانب مساحات جلوس مهيأة للعائلات، تسهم في توفير بيئة متوازنة تجمع بين الترفيه والاطمئنان.

وجاء تصميم رياض زوو متوافقا مع احتياجات الأطفال والأسر، من خلال توزيع المرافق الخدمية بالقرب من مناطق التجربة، ونقاط الاستراحة، وعربات التنقل، بما يسهم في تسهيل الحركة داخل الموقع.

ويعكس تخصيص هذه المساحات التوجه العام لموسم الرياض نحو تعزيز مفهوم الوجهات العائلية، وتقديم تجارب ترفيهية شاملة تراعي مختلف الفئات العمرية، وتسهم في رفع جودة الحياة، ضمن منظومة متكاملة لقطاع الترفيه في المملكة.

ويجسد موسم الرياض من خلال هذه التجارب حرصه على توفير بيئات آمنة ومهيأة للزوار، بما يعزز مكانة مدينة الرياض وجهة رائدة للفعاليات الترفيهية العائلية على مستوى المنطقة.

وتستقبل منطقة رياض زوو الزوار يوميا من 10:00 صباحا حتى 4:00 مساء.