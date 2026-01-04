شكرا لقرائتكم خبر الهيئة الملكية للعلا تنظم الإضاءة الخارجية للحد من التلوث الضوئي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل الهيئة الملكية لمحافظة العُلا جهودها لتنظيم الإضاءة الخارجية للمباني والمنشآت، بهدف الحد من التلوث الضوئي، وحماية المشهد الليلي، والحفاظ على الهوية البيئية والتراثية للمحافظة.

واعتمدت الهيئة معايير فنية تراعي خصوصية العلا، من أبرزها استخدام إضاءة دافئة لا تتجاوز 2700 كلفن، وتحديد مستويات وشدة الإضاءة، ومنع الإضاءة الصاعدة أو المتعدية خارج المواقع، بما يضمن توجيه الضوء للحاجة الفعلية فقط، وتقليل التأثيرات السلبية على الحياة الفطرية وصفاء السماء.

وتشجع المعايير على استخدام تقنيات عالية الكفاءة، مثل مصابيح LED بفاعلية لا تقل عن 120 لومن/واط، ومؤشر تجسيد لوني لا يقل عن 80، بما يسهم في ترشيد الطاقة وتحسين جودة الإضاءة.

وأكدت الهيئة أن التنظيم يراعي تنوع مناطق العلا واختلاف أنشطتها، من خلال تقسيمها إلى مناطق إضاءة متعددة بضوابط مرنة تتناسب مع حساسية البيئة الليلية لكل منطقة. وأوضحت أن المرحلة الحالية تركز على التوعية وبناء الفهم المشترك، تعزيزا للشراكة والمسؤولية في حماية مقومات العلا الطبيعية والثقافية.

ودعت الهيئة المهتمين إلى الاطلاع على الإرشادات عبر قنواتها الرسمية، ضمن جهودها لتعزيز جودة الحياة والحفاظ على العُلا للأجيال القادمة.