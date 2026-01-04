شكرا لقرائتكم خبر ختام منافسات الملاك الدوليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت اليوم أشواط الملاك الدوليين بمسابقة الملواح في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بمَلهم (شمال مدينة الرياض) حتى العاشر من يناير الحالي، وسط مشاركة واسعة من الصقارين المحليين والدوليين.

وأقيمت أشواط مثلوث جير فرخ وقرناس، وجير بيور فرخ وقرناس، وجير شاهين فرخ وقرناس بمشاركة 130 صقرًا، وجاءت الانطلاقة عبر كأس الملك عبدالعزيز لفئة مثلوث جير فرخ الذي شهد تتويج القطري سعد النصر باللقب والوصافة عبر الصقرين (RX1) و(G1)، وحل مواطنه مبارك بن نايفة في المركز الثالث بالصقر (52)، وفي شوط مثلوث جير قرناس، جاء الإماراتيان عمران فالح النعيمي وفالح محمد النعيمي في المركزين الأول والثاني عبر الصقرين (G2) و(123)، وحل القطري ناصر النعيمي في المركز الثالث بالصقر (عذفة).

وحقق القطري مبارك بن نايفة المركز الأول في شوط جير بيور فرخ، بالصقر (P44)، وجاء الإماراتي سعيد الشدي في المركز الثاني عبر الصقر (199)، وحل القطري سعد النصر ثالثًا بالصقر (نهار)، وفي شوط جير بيور قرناس، توج القطري محمد يوسف المناعي باللقب بعد حلول صقره (GW99) في المركز الأول، وجاء الإماراتي عبدالوهاب بن شعيل في المركز الثاني بالصقر (ناهل)، وحل القطري سعد النعيمي ثالثًا بالصقر (السكن).

وفي الشوط الخامس لفئة جير شاهين فرخ، حقق البحريني بدر الهاجري المركز الأول بالصقر (GS1)، وحل القطري سعد النصر وصيفًا بالصقر (G1)، وجاء مواطنه محمد النعيمي في المركز الثالث بالصقر (جباخان)، وكان ختام منافسات اليوم العاشر للمهرجان بشوط جير شاهين قرناس، حيث توج القطري ناصر النعيمي بالكأس بعد تحقيقه المركز الأول بالصقر (جلاد)، وحل مواطنه حمد بن نايفة في المركز الثاني بالصقر (وجاج)، وجاء الكويتي أحمد يوسف عبدالله في المركز الثالث بالصقر (الصايل).

وتنطلق الاثنين المقبل 5 يناير منافسات المحترفين الدوليين من خلال 12 شوطًا، فيما تقام غدًا الأحد أشواط المزاد الدولي لفئات مثلوث جير وجير بيور وجير شاهين وجير تبع وحر وشاهين.

ويجمع المهرجان هذا العام متنافسين من تسع دول، يتقدمهم صقارون من دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى مشاركات من إيطاليا وإيرلندا وسوريا، ليواصل المهرجان تعزيز حضوره العالمي بعد حصوله على ثلاثة أرقام قياسية في موسوعة غينيس كأكبر مهرجان للصقور من حيث عدد الصقور المشاركة.