شركة سلامة للتأمين التعاوني 1447 كيف اسجل فيها وكم سعر تأمين سلامة وما المستشفيات التي يغطيها التأمين؟

يبحث العديد من الأشخاص عن شركة سلامة للتأمين التعاوني كيف اسجل فيها وكم سعر تأمين سلامة وما المستشفيات التي يغطيها التأمين؟ حيث تعد شركة سلامة واحدة من أهم شركات التأمين في المملكة العربية السعودية، وسوف نعرض من خلال جريدة لحظات نيوز خطوات التسجيل في تأمين سلامة.

شركة سلامة للتأمين التعاوني كيف اسجل فيها

شركة سلامة للتامين التعاوني هي جزء من سلسلة شركات سلامة الدولية، وهي من مجموعات شركات التأمين الرائدة في الشرق الأوسط، ولها العديد من الفروع التي توجد في الإمارات العربية المتحدة، جمهورية مصر العربية، ولكي يتم التسجيل في الشركة يمكن التواصل من خلال الطرق التالية:

الرقم الموحد: 920023355

رقم الهاتف: 8002440002

عنوان البريد الإلكتروني خدمة العملاء: [email protected]

عنوان شركة سلامة للتأمين التعاوني: شارع المدينة ـ برج سلامة ـ الدور الـ 12 ـ جدة (7864).

كم سعر تأمين سلامة

في إطار معرفة شركة سلامة للتأمين التعاوني كيف اسجل فيها، يجب التعرف على أن شركة سلامة توفر العديد من أنواع التأمين والذي يختلف السعر فيه عن الآخر.

ما المستشفيات التي يغطيها التأمين

من الجدير بالذكر أن شركة سلامة للتأمين من الشركات التي توفر خدمات التأمين الطبي في العديد من المستشفيات في المملكة والتي منها الآتي:

مجمع صحة الفيحاء العنوان: شارع البيان (حي السعادة) رقم الهاتف: 0120050080 المستشفى التعاونية للتأمين الصحي: العنوان: مدينة الرياض رقم الهاتف: 0112463666 المركز الطبي جُرير العنوان: شارع جُرير، بالملز رقم الهاتف: 01411777471 مجمع ومركز المانع الطبي العنوان: محلة فيحاء ـ حي الدفي رقم الهاتف: 0133412000 مجمع شعاع الطبي العنوان: حي الروضة رقم الهاتف: 0401211010 مستشفى سليمان الحبيب العنوان: مدينة الرياض رقم الهاتف: 0114873990 المركز الطبي التخصصي العنوان: شارع اللؤلؤة ـ حي الفناتير ـ الجبيل رقم الهاتف: 0133631888 مركز الدكتور مساعد العنوان: الرياض ـ المرسلات رقم الهاتف: 0140999101 المركز الطبي النخبة العنوان: شارع الأمير محمد بن عبد العزيز ـ العليا رقم الهاتف: 0112461677 مستشفى الحمادي العنوان: بريدة. رقم الهاتف: 0532864757 مستشفى الهيئة الملكية العنوان: المنطقة الصناعية ـ الجبيل رقم الهاتف: 033464000 مستوصف الأمل العنوان: حي الورد رقم الهاتف: 01402007740 مستشفى الولادة والطفل العنوان: الدمام رقم الهاتف: 9200555919 مركز طب الأسنان (الماس) العنوان: طريق الملك عبد الله ـ حي الحمراء رقم الهاتف: 0112001017

أنواع تأمين سلامة الطبي

توفر الشركة العديد من أنواع التأمين التي تتمثل في الآتي:

التأمين الاجتماعي: وهو يتعلق الشركات ومؤسسات العمل التابعة إلى الحكومة والمؤسسات التابعة إلى القطاع الخاص للموظفين الموجودين بها، وهو ينقسم تأمين جماعي داخلي فقط، تامين جماعي داخلي وخارجي.

تعد شركة سلامة للتأمين من أهم وأكبر الشركات التأمينية التي توفر العديد من أشكال التأمين سواء الطبي أو تأمين السيارات، بالإَضافة إلى العديد من الخدمات المميزة.