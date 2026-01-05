- 1/2
شركة سلامة للتأمين التعاوني 1447 كيف اسجل فيها وكم سعر تأمين سلامة وما المستشفيات التي يغطيها التأمين؟
يبحث العديد من الأشخاص عن شركة سلامة للتأمين التعاوني كيف اسجل فيها وكم سعر تأمين سلامة وما المستشفيات التي يغطيها التأمين؟ حيث تعد شركة سلامة واحدة من أهم شركات التأمين في المملكة العربية السعودية، وسوف نعرض من خلال جريدة لحظات نيوز خطوات التسجيل في تأمين سلامة.
شركة سلامة للتأمين التعاوني كيف اسجل فيها
شركة سلامة للتامين التعاوني هي جزء من سلسلة شركات سلامة الدولية، وهي من مجموعات شركات التأمين الرائدة في الشرق الأوسط، ولها العديد من الفروع التي توجد في الإمارات العربية المتحدة، جمهورية مصر العربية، ولكي يتم التسجيل في الشركة يمكن التواصل من خلال الطرق التالية:
- الرقم الموحد: 920023355
- رقم الهاتف: 8002440002
- عنوان البريد الإلكتروني خدمة العملاء: [email protected]
- عنوان شركة سلامة للتأمين التعاوني: شارع المدينة ـ برج سلامة ـ الدور الـ 12 ـ جدة (7864).
كم سعر تأمين سلامة
في إطار معرفة شركة سلامة للتأمين التعاوني كيف اسجل فيها، يجب التعرف على أن شركة سلامة توفر العديد من أنواع التأمين والذي يختلف السعر فيه عن الآخر.
ما المستشفيات التي يغطيها التأمين
من الجدير بالذكر أن شركة سلامة للتأمين من الشركات التي توفر خدمات التأمين الطبي في العديد من المستشفيات في المملكة والتي منها الآتي:
|مجمع صحة الفيحاء
|العنوان: شارع البيان (حي السعادة)
رقم الهاتف: 0120050080
|المستشفى التعاونية للتأمين الصحي:
|العنوان: مدينة الرياض
رقم الهاتف: 0112463666
|المركز الطبي جُرير
|العنوان: شارع جُرير، بالملز
رقم الهاتف: 01411777471
|مجمع ومركز المانع الطبي
|العنوان: محلة فيحاء ـ حي الدفي
رقم الهاتف: 0133412000
|مجمع شعاع الطبي
|العنوان: حي الروضة
رقم الهاتف: 0401211010
|مستشفى سليمان الحبيب
|العنوان: مدينة الرياض
رقم الهاتف: 0114873990
|المركز الطبي التخصصي
|العنوان: شارع اللؤلؤة ـ حي الفناتير ـ الجبيل
رقم الهاتف: 0133631888
|مركز الدكتور مساعد
|العنوان: الرياض ـ المرسلات
رقم الهاتف: 0140999101
|المركز الطبي النخبة
|العنوان: شارع الأمير محمد بن عبد العزيز ـ العليا
رقم الهاتف: 0112461677
|مستشفى الحمادي
|العنوان: بريدة.
رقم الهاتف: 0532864757
|مستشفى الهيئة الملكية
|العنوان: المنطقة الصناعية ـ الجبيل
رقم الهاتف: 033464000
|مستوصف الأمل
|العنوان: حي الورد
رقم الهاتف: 01402007740
|مستشفى الولادة والطفل
|العنوان: الدمام
رقم الهاتف: 9200555919
|مركز طب الأسنان (الماس)
|العنوان: طريق الملك عبد الله ـ حي الحمراء
رقم الهاتف: 0112001017
أنواع تأمين سلامة الطبي
توفر الشركة العديد من أنواع التأمين التي تتمثل في الآتي:
- التأمين الاجتماعي: وهو يتعلق الشركات ومؤسسات العمل التابعة إلى الحكومة والمؤسسات التابعة إلى القطاع الخاص للموظفين الموجودين بها، وهو ينقسم تأمين جماعي داخلي فقط، تامين جماعي داخلي وخارجي.
- تأمين الأفراد (التأمين الشخصي): يخص المواطنين أو المقيمين الذين يتم التأمين عليهم بشكل فردي، ويشمل الشخص المؤمن عليه (رب الأسرة)، والزوجة والأبناء، وينقسم إلى تأمين فردي داخلي فقط، تأمين فردي داخلي وخارجي.
تعد شركة سلامة للتأمين من أهم وأكبر الشركات التأمينية التي توفر العديد من أشكال التأمين سواء الطبي أو تأمين السيارات، بالإَضافة إلى العديد من الخدمات المميزة.