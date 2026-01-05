كم تبرع الملك سلمان لحملة اكتتاب جود الإسكان الخيري 1447 وخطوات التقديم

الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 5 يناير 2026 09:03 مساءً - يتساءل الكثير حول كم تبرع الملك سلمان لحملة اكتتاب جود الإسكان الخيري، حيث إن هذه الحملة تهدف إلى إسكان 3500 أسرة، كما بدأت تشدين هذه الحملة في شهر رمضان الكريم، وشارك فيها عدد كبير من الشخصيات المهمة في المملكة العربية السعودية، فمن خلال موقع لحظات نيوز سنعرف كم تبرع الملك سلمان لحملة اكتتاب جود الإسكان الخيري.

كم تبرع الملك سلمان لحملة اكتتاب جود

لقد تبرع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لحملة اكتتاب جود الإسكان الخيري بمبلغ 100 مليون ريال سعودي، حيث جاء اكتتاب جود الإسكان بهدف توفير المساعدة الكاملة للأسر الأشد فقرًا بالمملكة العربية السعودية، وذلك تحت شعار سهمك أخضر مدى الحياة، بالإضافة إلى ذلك فقد وفرت الحملة إمكانية التبرع لجميع المواطنين من أفراد وشركات ومؤسسات.

حملة اكتتاب جود الإسكان الخيري

لقد بدأت حملة جود الإسكان الخيري كأول حملة تطلقها وزارة الشؤون البلدية والقروية في المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف مساعدة الأسر الأشد احتياجًا، حيث جاءت تحت شعار سهمك أخضر مدى الحياة، كما تعتمد هذه الحملة على طرح الأسهم والاكتتاب من خلال الكثير من الشركات بهدف تقديم إسكان ل 3500 أسرة.

كم تبرع ولي العهد محمد بن سلمان لحملة اكتتاب جود الإسكان الخيري

قام محمد بن سلمان ولي العهد السعودي بالتبرع بمبلغ 50 مليون ريال سعودي ضمن حملة اكتتاب جود الإسكان الخيري، وذلك للمساهمة في توفير سكن مناسب لما يقارب 3500 أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا أثناء شهر رمضان الكريم، بالإضافة إلى ذلك فقد شارك نخبة من الشخصيات والمؤسسات والشركات الكبرى في هذه الحملة بالمملكة العربية السعودية.

تصريحات وزير الشؤون القروية عن حملة اكتتاب جود الإسكان الخيري

لقد أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، أن هذه الحملة تأتي بثمر رحلة التمكين التي انطلقت منذ إعلان رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وما تحقق من إنجازات في القطاع الإسكاني والإسكان التنموي.

بالإضافة إلى تمكين القطاع غير الربحي من تحقيق عدة إنجازات على كافة المستويات، ومنها هذه الحملة التي تهدف إلى تأمين آلاف المساكن للأسر الأشد احتياجًا، وتحقيق أبعاد تنموية تعود على أبناء هذه الأسر.

