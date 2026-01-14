شكرا لقرائتكم خبر «التجارة» تشدد على منع كتابة لفظ الجلالة على الأكياس والأغلفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شددت وزارة التجارة على أهمية التزام المنشآت التجارية بعدم كتابة لفظ الجلالة وأسماء الله الحسنى على الأكياس والأغلفة المعرضة للامتهان تكريما وتعظيما لأسماء الله الحسنى. وحثت الوزارة الغرف التجارية في المملكة للتأكيد على منسوبيها وعموم المنشآت على الالتزام بذلك. وأكدت الوزارة على مراقبة وضبط أي ممارسات مخالفة لتلك التوجيهات في جميع أسواق المملكة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

كانت هذه تفاصيل خبر «التجارة» تشدد على منع كتابة لفظ الجلالة على الأكياس والأغلفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.