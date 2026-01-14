شكرا لقرائتكم خبر معسكر «رواد مستقبل المعادن» يختتم أعماله بمشاركة دولية واسعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت أعمال المعسكر الحضوري لمنافسة «رواد مستقبل المعادن»، الذي أقيم خلال الفترة من 8 إلى 10 يناير الحالي، ضمن المنافسة العالمية للابتكار في المعادن في الرياض، برعاية من وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، وتنظمها الوزارة بالتعاون مع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، تحت مظلة المؤتمر الدولي للتعدين، بمشاركة دولية واسعة من الشركاء والمبتكرين والخبراء.

وانطلقت أعمال المعسكر الحضوري في يومه الأول بافتتاح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين خالد بن صالح المديفر، وتناول في كلمته أهمية الابتكار بوصفه ركيزة أساسية لتطوير قطاع التعدين، ودور المنافسة في تحويل الأفكار الواعدة إلى حلول عملية ذات أثر ملموس.

وأوضح أن المشاركين يمثلون منظومة متكاملة من الحماس والشغف والإلهام، تعمل بروح جماعية نحو هدف مشترك يتمثل في الابتكار وتطوير حلول تسهم في خدمة مستقبل قطاع التعدين والمعادن وتعزز جاهزيته.

وتضمن برنامج اليوم الأول من المعسكر كلمة لرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) جميل بن أحمد الغامدي، استعرض خلالها الأثر الاستراتيجي لمبادرة رواد مستقبل المعادن ودورها في دعم تنمية قطاع التعدين، بما يتجاوز حدود القطاع ليفتح آفاقا أوسع للابتكار والتكامل والنمو عبر عدد من القطاعات المختلفة.

وأشار إلى أن المملكة، في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030، تواصل العمل على تطوير قطاع التعدين بوصفه أحد المحركات الرئيسة للتنويع الاقتصادي، وداعما للابتكار، ومصدرا لإيجاد قيمة مضافة، انطلاقا من مكانته بوصفه الركيزة الثالثة للاقتصاد الصناعي في المملكة.

وشهد اليوم الثاني من المعسكر الحضوري، زيارة لوزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، اطلع خلالها على أعمال الفرق المشاركة، وتبادل النقاش مع المبتكرين حول أفكارهم وحلولهم، مؤكدا دعم الوزارة للمواهب الوطنية والعالمية، ودور الابتكار في تعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين.

كما زار المعسكر رئيس الهيئة العامة للموانئ (موانئ) المهندس سليمان المزروع، اطلع على عدد من المشاريع، في إطار تعزيز التكامل بين منظومة التعدين وسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.

وشهد اليومان الأول والثاني من المعسكر تقديم 13 ورشة عمل متخصصة من الجهات الشريكة، إلى جانب جلسات إرشادية قدمها 30 مرشدا، ركزت على بناء الأساس المعرفي والتقني للمشاريع، وصقل الحلول، ورفع جاهزيتها للتطبيق، وربط الأفكار بالتحديات الفعلية في سلسلة القيمة لقطاع التعدين والمعادن.

واختتمت أعمال المعسكر في يومه الثالث بتقديم المشاريع النهائية، وعرض 70 فريقا متأهلا ابتكاراتهم أمام لجان التحكيم، وخضعت المشاريع لعمليات تقييم دقيقة وفق معايير شملت الابتكار، والأثر، وقابلية التطبيق، والاستدامة، وتضم لجان التحكيم 18 محكما يمثلون 16 جهة محلية ودولية، من ذوي الخبرة في مجالات التعدين، والتقنية، والاستثمار، والابتكار، بما يضمن أعلى مستويات الحوكمة والاحترافية في عملية التقييم.

بينما شهد اليوم الثالث تكريم أعضاء لجان التحكيم، تقديرا لدورهم في دعم المنافسة، ومساهمتهم في توجيه المشاركين، واختيار الحلول الأكثر جاهزية وتأثيرا في قطاع التعدين والمعادن.

وتشمل منافسة رواد مستقبل المعادن 3 مسارات رئيسية صممت لمعالجة تحديات قطاع التعدين، في أولها مسار التقنيات الذكية، الذي يركز على تطوير حلول مبتكرة تسهم في رفع كفاءة العمليات التعدينية وتعزيز الامتثال التنظيمي في المجتمعات التعدينية، ويأتي ثانيا مسار الأمن والسلامة بتعزيز الوقاية من المخاطر في مواقع التعدين، وتطوير حلول ترفع من مستوى صحة وسلامة الكوادر البشرية، بما يسهم في الحد من الحوادث وتحسين بيئة العمل، وثالثا مسار استدامة الموارد الذي يهدف إلى دعم ممارسات التعدين المستدام من خلال تحديات تركز على التعدين الدائري وتحويل النفايات إلى موارد ذات قيمة.

ومن المقرر الإعلان عن الفرق الفائزة وتكريم الشركاء في 14 يناير 2026، خلال النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي، في محطة ختامية تبرز مخرجات المنافسة، وتحتفي بالمبتكرين، وتسهم في تعزيز تنافسية قطاع التعدين والمعادن، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، وترسيخ مكانتها بوصفها منصة عالمية للابتكار في هذا القطاع الحيوي.