الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 11 فبراير 2026 11:15 صباحاً - تخفيضات العثيم على الأجهزة الكهربائية حتى 5 سبتمبر

تعمل أسواق العثيم في السعودية على المزيد من العروض الترويجية المتميزة على الأجهزة الكهربائية وأدوات المطبخ التي تحتاج إليها كل أسرة، بتخفيضات ضخمة على أفضل العلامات التجارية العالمية.

تخفيضات العثيم على الأجهزة الكهربائية

تقدم اسواق العثيم مجموعة من أفضل العروض والخصومات على النحو التالي:

هناك عرض على مكواة بخار من ماركة تيفال سعرها إلى 99 ريال سعودي، وكذلك ترمس من ماركة البكتوس حجم لتر سعره إلى 17 ريال سعودي.

بالإضافة إلى مكواة من بانيكس بخار من دون سلك سعرها يكون نحو 95 ريال سعودي، بينما كان قبل العرض بنحو 141.95 ريال سعودي.

أما مكواة ماركة هومر بخار فإن سعرها وصل إلى 55 ريال سعودي.

تخفيضات وخصومات هائلة على الأجهزة المنزلية

كذلك هناك المزيد من التخفيضات الهائلة على الأجهزة المنزلية كالتالي:

هناك تخفيض على جهاز محضر قهوة تركي من ماركة بانيكس قوة 600 واط يصل سعرها لنحو 69 ريال سعودي، وكذلك جهاز مقلاة من ماركة كيتشنجر جرانيت سعرها 49 ريال سعودي.

بينما جهاز مقلاة كيتشنجر فيصل وصل سعرها إلى نحو 40 ريال سعودي، وحلة ضغط كيتشنجر الومنيوم بتكلفة 95 ريال سعودي.

كما يوجد عرض على جهاز فرن من كليك أون كهربائي حجم 48 لتر وصل إلى 279 ريال سعودي، و سخان سندوتش من ماركة كينوود مع شواية بنحو 119 ريال سعودي.

عروض اسواق العثيم بالسعودية

ولا تزال هناك المزيد من العروض الترويجية المختلفة في العثيم على أجهزة المطبخ كالتالي: