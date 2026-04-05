«فن السامر والمحاورة».. فعالية تثري المشهد الثقافي في الرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استضافت ساحة العدل في قصر الحكم بمدينة الرياض، فعالية «فن السامر والمحاورة»، بمشاركة 60 مؤديا، في تجربة ثقافية ثرية عكست أحد أبرز ألوان الفنون الأدائية التقليدية في المملكة، حيث تستمر حتى 2 مايو المقبل.

وجاءت الفعالية بحضور نخبة من المؤدين والشعراء، في إطار جهود هيئة المسرح والفنون الأدائية لتعزيز حضور الفنون الأدائية، وإبراز الموروث الثقافي السعودي بأساليب تفاعلية تسهم في ربط الأجيال به.

وتُعد فعالية «السامر» من الفعاليات التي تحتفي بالفنون التقليدية الأصيلة، إذ قدمت عروضا أدائية متنوعة عكست الهوية الثقافية، ومنحت الزوار تجربة حية للتعرف على هذا الفن العريق في أجواء تراثية مميزة.

وتأتي هذه الفعالية ضمن برامج وأنشطة هيئة المسرح والفنون الأدائية، الهادفة إلى دعم الحراك الثقافي، وإثراء المشهد الفني في المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القطاع الثقافي.