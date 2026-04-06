أمانة تبوك بالمركز الأول في نتائج تقييم مؤشر «صمود»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت إدارة ومركز الطوارئ والأزمات بأمانة منطقة تبوك المركز الأول في نتائج تقييم مؤشر «صمود» لشهر مارس لعام 2026م، وذلك لجهودها بتعزيز جاهزية المنظومة البلدية ورفع كفاءة الاستجابة للمخاطر.

وأوضحت الأمانة أن هذا الإنجاز جاء بعد تحقيق نسبة تقدم بلغت 45% في تطبيق مقاييس إدارة المخاطر، واستمرارية الأعمال، وإدارة الطوارئ والأزمات، إلى جانب الحوكمة والاستراتيجية، بما يعكس تكامل الجهود المؤسسية نحو تعزيز القدرة على التكيف والاستجابة.

وأكدت أن هذا التقدم يأتي في إطار تحقيق المتطلبات الوطنية، والعمل على الوصول إلى أعلى مراحل النضج التنظيمي في منظومة إدارة الأزمات، مستهدفةً بلوغ نسبة 52% في دورة القدرة على الصمود بنهاية العام الحالي.