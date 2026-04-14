مركز الغطاء النباتي ينظم ورشة عمل للوقاية من مهددات استدامة الغابات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برعاية الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، نظم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر أمس، ورشة عمل بعنوان «الوقاية من مهددات استدامة الغابات»، وذلك بمقر فندق السحاب في مدينة الباحة.

وهدفت الورشة إلى تسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه الغابات، ومناقشة أفضل الممارسات، واستعراض الحلول الوقائية التي من شأنها الإسهام في حمايتها، إلى جانب بحث سبل إعادة تأهيل الغابات المتضررة، مع التركيز على غابات منطقة الباحة؛ بما يسهم في تعزيز الاستدامة البيئية ودعم التنمية الاقتصادية.

وناقشت الورشة أوجه التكامل بين القطاعات الحكومية لتعزيز استدامة الغابات وإدارة الغطاء النباتي، واستعرضت واقع الغابات في منطقة الباحة، وأبرز التحديات التي تواجهها، وآليات الحد من انتشار النباتات الطفيلية وتأثيرها في النظام البيئي، وسبل تحقيق التوازن بين النشاط السياحي والحفاظ على الغطاء النباتي، إضافة إلى تعزيز دور البحث العلمي والمجتمع المحلي في حماية الغابات.

وتعد الغابات من أهم النظم البيئية التي تسهم في الحفاظ على التوازن البيئي ودعم التنوع الأحيائي، كما تؤدي دورا حيويا في مواجهة التغيرات المناخية، فضلا عن كونها موردا اقتصاديا مهما يعزز السياحة البيئية، ويدعم المجتمعات المحلية. وعلى الرغم من ذلك، تواجه الغابات عددا من التحديات والمهددات التي تتطلب تكاتف الجهود والعمل المشترك لإيجاد حلول علمية وعملية للحد من آثارها.

يذكر أن المركز يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها، وتأهيل المتدهور منها في مختلف مناطق المملكة، والكشف عن التعديات، ومكافحة الاحتطاب، إضافة إلى الإشراف على أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها؛ بما يعزز التنمية المستدامة، ويسهم في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.