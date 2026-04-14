«التوت الحساوي» محصول زراعي موسمي وقيمة غذائية واقتصادية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتزين أسواق محافظة الأحساء هذه الأيام بوفرة ثمار فاكهة «التوت الحساوي» الطازجة بأنواعها المختلفة، وألوانها الجذابة الحمراء والسوداء والزرقاء، مع ما تتميز فيه من نسبية مهمة لإنتاجه، ووجود فرص واعدة لاستثماره وتفعيل جدواه اقتصاديا في الأحساء.

وأوضح أستاذ علم الفاكهة بجامعة الملك فيصل الدكتور حسام الدين حسين محمود لـ «واس»، أن زراعة التوت تعد من الزراعات الواعدة في المملكة؛ نظرا لما تتميز به من قيمة غذائية واقتصادية، إضافة إلى تنوع استخداماتها في الصناعات الغذائية والإنتاج الحيوي. وعن تميز الأحساء وما تمتلكه من ميزة نسبية مهمة في إنتاج التوت مقارنة بالعديد من مناطق المملكة، أبان الدكتور حسام الدين أن ذلك بفضل توفر نظام الواحات الزراعية التقليدي، ووفرة المياه الجوفية نسبيا، والخبرة المتراكمة لدى المزارعين في إدارة المحاصيل تحت ظروف مناخية قاسية، إلا أنه ينبغي تبني ممارسات حديثة تسهم في تحسين الإنتاج وتعزيز جودته وتعظيم العائد الاقتصادي منه، مشيرا إلى أن طبيعة التربة في الواحات، خاصة عند تحسينها بالمواد العضوية، تساعد على دعم نمو أشجار التوت الحساوي واستقرار إنتاجها. وأشار إلى أن نظام الزراعة المختلطة بين التوت والنخيل في الأحساء يعد أحد الحلول الفعالة لمواجهة الإجهاد الحراري، حيث توفر أشجار النخيل غطاء ظليا طبيعيا يخفف من حدة درجات الحرارة المباشرة، وتقليل الإجهاد الحراري وتبخر المياه؛ ما يخلق مناخا محليا أكثر اعتدالا حول أشجار التوت بما يزيد من جودة الثمار، مضيفا أن إدخال أصناف جديدة ومحسنة من التوت واستخدام ممارسات حديثة في الري والتسميد يعد خطوة أساسية نحو تطوير هذا القطاع.

من جانبه أكد الباحث الاقتصادي في غرفة الأحساء الدكتور أيمن حمزة، أن أهمية التوت لا تقتصر على كونه محصول فاكهة طازجة فحسب، بل تمتد ليشكل قاعدة مهمة لعدد من الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة، إذ يمكن تصنيع ثمار التوت في صورة صناعات تحويلية متنوعة كالعصائر، المربيات، المجففات، ومنتجات صحية عالية القيمة، ما يسهم في رفع العائد الاقتصادي للمزارعين وتقليل الفاقد، إضافة إلى الاستفادة من أوراقه في تربية دودة القز لإنتاج الحرير الطبيعي، وهو نشاط زراعي - صناعي يمكن أن يشكل فرصة استثمارية واعدة في الأحساء والمملكة.