«الذكاء الاصطناعي: لغة العالم الجديدة».. لقاء بمركز الملك عبدالعزيز بتبوك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري بمنطقة تبوك، أمس، بالتعاون مع جمعية تبوك للعمل التطوعي الأهلية، لقاء ثقافيا بعنوان «الذكاء الاصطناعي: لغة العالم الجديدة»، بحضور عدد من المهتمين بالشأنين الثقافي والتقني بالمنطقة.

واستعرض اللقاء عددا من المحاور المتخصصة والمتنوعة، التي تناولت مفهوم الذكاء الاصطناعي بشكل شامل، ودور التقنيات الحديثة في تعزيز التواصل الحضاري وتقوية العلاقات الاجتماعية بين الأفراد، إلى جانب مناقشة إسهاماته في بناء مجتمعات حضارية أكثر تماسكا واستدامة، وأخلاقيات استخدام المنصات الذكية وتأثيرها على القيم والسلوك العام. وشارك في اللقاء كلّ من رئيس قسم الهندسة الحاسوبية بجامعة تبوك الدكتور محمد النمري، ووكيلة كلية الحاسبات وتقنية المعلومات الدكتورة نوف الرشيد، إضافة إلى الناشطة الاجتماعية أمل الجهني، فيما أدار اللقاء مشرف المركز بالمنطقة فايز البلوي.

يأتي هذا اللقاء في إطار البرامج الثقافية التي تستهدف رفع مستوى الوعي الرقمي، وتعزيز الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة، بما يسهم في دعم التنمية المجتمعية ومواكبة التحولات الرقمية المتسارعة.