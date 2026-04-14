شكرا لقرائتكم خبر مركز الملك فيصل للبحوث وجائزة الملك فيصل ينظمان محاضرة «البلاغة العربية والجيل الجديد» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحضور الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، نظم مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية وجائزة الملك فيصل، ضمن برنامج الفيصل الثقافي، محاضرة بعنوان «البلاغة العربية والجيل الجديد»، قدمها الدكتور محمد محمد حسنين، الفائز بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام لعام 2026، وذلك في قاعة الأميرة سارة الفيصل الثقافية بمقر المركز.

وتناولت المحاضرة القيمة الكبرى للبلاغة العربية، مستعرضة أسمى صورها في القرآن الكريم، ودورها في حفظ اللغة العربية ونموها، إلى جانب تأثيرها في تطوير الأساليب الأدبية. كما سلطت المحاضرة الضوء على أهمية البلاغة في تكوين الجيل الجديد من الباحثين، وأبرز الأساليب التي تعينهم على الفهم والاستيعاب، فضلا عن استعراض مزايا البلاغة العربية، ودورها المؤثر في رفع المستوى الأسلوبي لدى الباحثين. ويأتي تنظيم هذه المحاضرة في إطار جهود المركز؛ لتعزيز الوعي بقيمة البلاغة العربية، وإبراز مكانتها في المشهد الثقافي والمعرفي، من خلال تقديم برامج ثقافية تسهم في إثراء المعرفة، وتنمية المهارات البحثية.