رصد «مخطاف أحمر الرقبة» في الحدود الشمالية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رصد طائر «مخطاف أحمر الرقبة»، المعروف أيضا بـ»لفلروب أحمر الرقبة» (الاسم العلمي: Phalaropus lobatus)، في عددٍ من المواقع الرطبة بمنطقة الحدود الشمالية، في مشهدٍ يعكس ثراء التنوع الأحيائي الذي تشهده المنطقة خلال مواسم الهجرة.

يعد هذا الطائر من الطيور المائية الصغيرة التي تنتمي إلى جنس الفلروب من فصيلة دجاج الأرض، ويتميز بسلوكٍ فريد في التغذية؛ إذ يدور على سطح الماء بحركات دائرية سريعة مشكلا دوامات تساعده على جلب الفرائس الدقيقة من الأعماق، مثل الحشرات واليرقات والكائنات المائية الصغيرة.

ويظهر «مخطاف أحمر الرقبة» خلال موسم التكاثر بريشٍ زاهٍ تتداخل فيه درجات الأحمر والرمادي، خصوصا في منطقة الرقبة، فيما يتحول إلى ألوان أكثر هدوءا خلال فترات الهجرة والشتاء، ما يساعده على التمويه في البيئات المختلفة.

وتعد منطقة الحدود الشمالية محطة مهمة ضمن مسارات هجرة الطيور، نظرا لتوافر البيئات المناسبة، مثل المستنقعات الموقتة والبرك الناتجة عن الأمطار، التي توفر الغذاء والمأوى لهذه الأنواع خلال رحلتها الموسمية بين مناطق التكاثر في الشمال والمناطق الدافئة جنوبا. وأوضح مختصون في الحياة الفطرية أن رصد هذا النوع يسهم في توثيق التنوع البيولوجي في المنطقة، ويعكس أهمية الحفاظ على الموائل الطبيعية، وتعزيز الوعي البيئي لحماية الطيور المهاجرة، وضمان استدامة مساراتها الطبيعية.