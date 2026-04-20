شكرا لقرائتكم خبر " لغد آمن ".. معرض ختامي يعزز الوعي الصحي في المدارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستعد مدارس التعليم في منطقة الرياض للمشاركة في المعرض الختامي لمبادرة “التطعيم والوقاية لغد آمن” وذلك في ختام العام الدراسي الحالي ضمن جهود تعزيز الوعي الصحي في المجتمع التعليمي.

ويأتي تنظيم المعرض استنادًا إلى التوجيهات الصادرة بشأن حملات التطعيم في المدارس والتي تهدف إلى رفع مستوى الوقاية الصحية بين الطلاب والطالبات إضافة إلى إبراز دور المؤسسات التعليمية في دعم المبادرات الصحية الوطنية.

وسيتضمن المعرض عرض مخرجات ومشاركات المدارس في مجال التوعية بالتطعيم والوقاية حيث ستستعرض المدارس أبرز الأنشطة والبرامج التي تم تنفيذها خلال العام الدراسي بما يعكس الجهود المبذولة في تعزيز الثقافة الصحية لدى الطلبة.

ودعت الجهات المختصة المدارس إلى المشاركة الفاعلة في المعرض وفق المتطلبات والضوابط المحددة بما يسهم في توحيد الجهود بين الجهات التعليمية والصحية وتعزيز مفاهيم الوقاية وأهمية التطعيم.

ويُعد هذا المعرض منصة مهمة لتبادل الخبرات واستعراض المبادرات المتميزة بما يدعم تحقيق بيئة تعليمية صحية وآمنة، ويعزز من الوعي الصحي لدى المجتمع المدرسي.