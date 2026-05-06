الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تطلق «المعرض التفاعلي للتوعية بالأمن السيبراني لضيوف الرحمن» في مطار جدة

ويهدف المعرض الذي يأتي بالتعاون مع شركة مطارات جدة، إلى بناء ثقافة سيبرانية عالية لدى ضيوف الرحمن، ورفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لديهم من خلال أساليب تفاعلية مبتكرة، كما يتضمن مجموعة من المواد والمنشورات والإرشادات التوعوية المعدّة خصيصاً لرفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني بلغات متعددة.
ويسلط المعرض الضوء على مفاهيم الأمن السيبراني ودوره في الحد من المخاطر المتجددة في الفضاء السيبراني، وأهمية التحديثات الأمنية، والتعرّف على أساليب التصيّد الإلكتروني والهندسة الاجتماعية، وأمن التطبيقات، وغيرها من الموضوعات التي من شأنها الإسهام في بناء ثقافة سيبرانية عالية لدى ضيوف الرحمن.
