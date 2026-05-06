الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تطلق «المعرض التفاعلي للتوعية بالأمن السيبراني لضيوف الرحمن» في مطار جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني «المعرض التفاعلي للتوعية بالأمن السيبراني لضيوف الرحمن» في مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، وذلك ضمن مبادرات برنامج تعزيز الأمن السيبراني لموسم الحج 1447هـ، الذي تنفذه الهيئة لتعزيز الأمن السيبراني خلال موسم الحج، زدهم الجهود الوطنية الرامية إلى تسخير جميع الإمكانيات لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

ويهدف المعرض الذي يأتي بالتعاون مع شركة مطارات جدة، إلى بناء ثقافة سيبرانية عالية لدى ضيوف الرحمن، ورفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لديهم من خلال أساليب تفاعلية مبتكرة، كما يتضمن مجموعة من المواد والمنشورات والإرشادات التوعوية المعدّة خصيصاً لرفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني بلغات متعددة.

ويسلط المعرض الضوء على مفاهيم الأمن السيبراني ودوره في الحد من المخاطر المتجددة في الفضاء السيبراني، وأهمية التحديثات الأمنية، والتعرّف على أساليب التصيّد الإلكتروني والهندسة الاجتماعية، وأمن التطبيقات، وغيرها من الموضوعات التي من شأنها الإسهام في بناء ثقافة سيبرانية عالية لدى ضيوف الرحمن.